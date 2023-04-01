Підозра митрополиту Павлу: він у залі суду вину не визнає (ВІДЕО)

Колишнього настоятеля Києво-Печерської Лаври Павла (Петра Лебідя) звинувачують у розпалюванні релігійної ворожнечі та виправдовуванні збройної агресії РФ проти України. Йому повідомили про підозру і викликали на допит.

Як повідомляє кореспондент "Української правди", підозрюваний митрополит у залі суду заявив, що він виступає "проти агресії", але не уточнив якої саме.

"Я нічого не зробив для того, щоб мене в чомусь звинувачували. Це політична справа. Я ніколи не був на стороні агресії. Я проти агресії. І зараз я перебуваю в Україні. Це моя земля", - сказав Павло.

Митрополит Павло у залі суду заявив, що "ніколи не був на боці агресії"



Відео: УП pic.twitter.com/jLVrH9PGud — Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) April 1, 2023

Правоохоронці встановили, що Лебідь у своїх публічних виступах неодноразово ображав релігійні почуття українців, принижував погляди вірян інших конфесій, формував ворожі настрої, а також робив заяви, котрі виправдовували дії країни-агресора.

"Закон і відповідальність за його порушення однакові для всіх, а ряса не завжди є запорукою чистих намірів. Сьогодні ворог намагається використати церковне середовище для просування своєї пропаганди та розколу українського суспільства", – зазначив Голова СБУ Василь Малюк.

На підставі зібраних доказів Лебідю повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 161 Кримінального кодексу України (порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної, регіональної належності, релігійних переконань) та ч. 1 ст. 436-2 (виправдовування, заперечення збройної агресії рф проти України, глорифікація її учасників).

Вранці стало відомо, що СБУ проводила в його домі обшуки.