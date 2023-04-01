У намісника Лаври митрополита Павла проводять обшуки (ВІДЕО)

Намісник Лаври митрополит Павло Лебідь заявив, що Служба безпеки проводить 1 квітня в його домі обшуки й вручила підозру. Наразі у його будинку проводять обшуки.

"1 квітня 2023 року, близько 7:30, працівники СБУ вручили підозру наміснику Києво-Печерської Лаври митрополиту Вишгородському і Чорнобильському Павлу", - йдеться у повідомленні на сайті Лаври.

На 12 годину владика повинен прийти допит, після цього йому буде вирішуватись питання про обрання міри запобіжного заходу.

Митрополита Павла звинувачують у розпалюванні міжрелігійної ворожнечі (ст 161 Кримінального кодексу).

За даними джерел УП, підозри вручені за статтями 161 ККУ "Порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної належності, релігійних переконань, інвалідності та за іншими ознаками" та 436 "Пропаганда війни".

У березні 2023 року Національний заповідник "Києво-Печерська лавра" розірвав договір із УПЦ МП про безоплатне користування лаврою в Києві. Ченці мали покинути монастир і всі будівлі 29 березня.

Священики УПЦ МП мали залишити лавру 29 березня, провівши там останнє Богослужіння. Але намісник Лаври митрополит Павло заявив, що вони не планують цього робити і подають позов проти національного заповідника "Києво-Печерська лавра".

Він також відкрито погрожував президенту України Володимиру Зеленському, а міністра культури та інформаційної політики Олександра Ткаченка назвав "одержимим диявольським збісненням". При цьому митрополит Павло заявив, що комісію Мінкульту не допустять на територію Лаври. А під час спілкування з журналістами він пригрозив їм розбиттям техніки та штовхнув кореспондентку одного з телеканалів.

Секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов заявив, що виносити за ноги і застосовувати силу до священників УПЦ МП не будуть.