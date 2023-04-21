Апеляційний суд залишив митрополита УПЦ (МП) Павла під домашнім арештом

Апеляційний суд міста Києва відмовив у задоволенні клопотання адвокатів митрополита УПЦ (МП), екснамісника Києво-Печерської Лаври Павла (Петра Лебедя) на зміну запобіжного заходу. Він залишається під цілодобовим домашнім арештом.

Про це повідомляє "Укрінформ" із зали суду.

Ухвалу Шевченківського райсуду міста Києва про застосування запобіжного заходу скасували, але ухвалили фактично аналогічну.

"Постановити нову ухвалу, якою клопотання слідчого про застосування запобіжного заходу у вигляді цілодобового домашнього арешту щодо Лебедя Павла Дмитровича задовольнити частково. Застосувати до підозрюваного запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту із забороною залишати місце проживання у межах строку досудового розслідування до 30 травня 2023 року", - оголосила головуюча колегії суддів Тетяна Росік.

Суд поклав на Павла ряд обов'язків:

Не залишати місце проживання у селі Вороньків на Київщині; Прибувати до слідчого; Поідомляти про зміну проживання; Утриматися від спілкування зі свідками; Здати паспорти для виїзду за кордон; носити електронний засіб контролю.

Після оголошення ухвали Лебедь роздав суддям і прокурорам, як він зазначив, "оздоблені ним власноруч великодні декоративні яйця".

"Я приймаю все як волю Божу і абсолютно нічого не маю проти", - сказав він, коментуючи рішення апеляційного суду.

Нагадаємо, Павло Лебель отримав підозру за підсумками обшуків, які провела СБУ. За даними джерел УП, підозри вручені за статтями 161 ККУ "Порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної належності, релігійних переконань, інвалідності та за іншими ознаками" та 436 "Пропаганда війни".