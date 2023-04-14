Ткаченко відповів, чи готова держава до силового сценарію в Києво-Печерській лаврі

Держава у питанні передачі майна Києво-Печерської лаври діє у законній площині, а люди, які перешкоджають діяльності комісії Мінкульту, перебувають на території Лаври незаконно. Про це заявив міністр культури та інформаційної політики України Олександр Ткаченко в інтервʼю Liga.net.

За його словами, коли в січні управління Успенським собором і Трапезною церквою у Верхній лаврі було передано державі, все відбулося більш-менш цивілізовано.

"Представники монастиря увійшли до спільної комісії, підписали акт прийому-передачі й так само подали своїх представників в комісію щодо Нижньої лаврі. Але раптово наступного дня в них змінився погляд і розпочалися перформанси митрополита Павла", – висловився міністр.

Однак він додав, що не можна виключати, що "в якийсь момент вони знову отямляться й процес знову стане цивілізованим і коректним".

За словами Ткаченка, паралельно відбуваються процеси щодо інших об'єктів: є кримінальні справи, зокрема, щодо перешкоджання діям комісії та пошкодження майна.

"Я думаю, цей процес закінчиться. Цивілізованим чином, що важливо наголосити. Жодним чином це не стосується питання релігії, це стосується управління державою власним майном", – сказав урядовець.

На питання про те, чи готова держава готова до силового сценарію, міністр відповів:

"Судові виконавці мають зайти й забезпечити виконання рішення суду".

Окремо Ткаченко зазначив, що грошовий обіг у Києво-Печерській лаврі для УПЦ МП міг скаладати щонайменше десятки мільйонів гривень на рік.

"Ми знаємо багато благодійників, які жертвували монастирю і кажуть УПЦ МП: "Ми вам відбудували". Ні, шановне панство, ви не відбудували. Відбудували люди, які жертвували кошти. Ще треба дивитися, на що пішли пожертви: на збереження історичної спадщини чи на Mercedes", – додав він.

Нагадаємо, що національний заповідник "Києво-Печерська лавра" розірвав із 29 березня договір оренди з діючим монастирем у складі УПЦ МП. Церква оскаржила це рішення в суді, а її представники відмовилися покидати Лавру.

Декілька днів представники УПЦ МП блокували роботу комісії, яка має провести процес передачі майна заповідника державі. Однак 12 квітня вона все ж почала працювати й зафіксувала пошкодження одного з корпусів.

Поліція у звʼязку з подіями в Лаврі розпочала кілька кримінальних проваджень. Зокрема, вони стосуються пошкодження вищезазначеного корпусу та перешкоджання роботі журналістів.