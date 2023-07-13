Митрополиту Павлу оголосили нову підозру: за тими ж статтями, що й раніше

Правоохоронці оголосили нову підозру митрополиту УПЦ МП Павлу (Лебедю). Про це 13 липня повідомила Служба безпеки України.

За даними слідства, за день до оголошення першої підозри (тобто 31 березня) митрополит дав відеоінтерв’ю одному з вітчизняних ЗМІ, в якому заперечив існування України як суверенної держави. Крім того, він назвав російську збройну агресію проти України "громадянським конфліктом", який триває з 2014 року.

Судова лінгвістична експертиза підтвердила факти злочинних дій Лебедя й слідчі Служби безпеки повідомили митрополиту про нову підозру за двома статтями Кримінального кодексу України:

ч. 2 ст. 161 (порушення рівноправності громадян залежно від їх релігійних переконань, вчинене службовою особою повторно);

ч. 3 ст. 436-2 (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії РФ проти України, вчинене службовою особою повторно).

Як додали в СБУ, наразі вирішується питання щодо обрання підозрюваному запобіжного заходу у виді тримання під вартою. Санкції статей передбачають до восьми років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Справа митрополита Павла

Першу підозру митрополиту Павлу було оголошено 1 квітня. Тоді також ішлося про ст. 161 та ст. 436-2 Кримінального кодексу (але в новій підозрі враховані інші частини цих статей, адже тепер Лебедя звинувачують у повторному вчиненні правопорушень).

Того ж дня митрополита відправили під цілодобовий домашній арешт на два місяці, а пізніше запобіжний захід було продовжено.

Правоохоронці вказували, що Лебідь у своїх публічних виступах неодноразово ображав релігійні почуття українців, принижував погляди вірян інших конфесій, формував ворожі настрої, а також робив заяви, котрі виправдовували дії країни-агресорки.

В УПЦ МП уточнювали, що підозра повʼязана зі словами митрополита щодо Православної церкви України й Константинопольського патріархату. Що стосується звинувачення за статтею про виправдання агресії, то Павло заявив, що "засуджував, засуджує і буде засуджувати всякі спроби проти нашої держави й те, що зробила Росія, Путін, – це ні в якому випадку не виправдовується".