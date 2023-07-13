Митрополиту Павлу объявили новое подозрение: по тем же статьям, что и раньше

Правоохранители объявили новое подозрение митрополиту УПЦ МП Павлу (Лебедю). Об этом 13 июля сообщила Служба безопасности Украины.

По данным следствия, за день до оглашения первого подозрения (то есть 31 марта) митрополит дал видеоинтервью одному из отечественных СМИ, в котором отрицал существование Украины как суверенного государства. Кроме того, он назвал российскую вооруженную агрессию против Украины "гражданским конфликтом", продолжающимся с 2014 года.

Судебная лингвистическая экспертиза подтвердила факты преступных действий Лебедя и следователи Службы безопасности сообщили митрополиту о новом подозрении по двум статьям Уголовного кодекса Украины:

ч. 2 ст. 161 (нарушение равноправия граждан в зависимости от их религиозных убеждений, совершенное должностным лицом повторно);

ч. 3 ст. 436-2 (оправдание, признание правомерным, отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины, совершенное должностным лицом повторно).

Как добавили в СБУ, сейчас решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения в виде содержания под стражей. Санкции статей предусматривают до восьми лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Дело митрополита Павла

Первое подозрение митрополиту Павлу было объявлено 1 апреля. Тогда также речь шла о ст. 161 и ст. 436-2 Уголовного кодекса (но в новом подозрении учтены другие части этих статей, ведь теперь Лебедя обвиняют в повторном совершении правонарушений).

В тот же день митрополита отправили под круглосуточный домашний арест на два месяца, а позже мера пресечения была продлена.

Правоохранители указывали, что Лебедь в своих публичных выступлениях неоднократно оскорблял религиозные чувства украинцев, унижал взгляды верующих других конфессий, формировал враждебные настроения, а также делал заявления, оправдывающие действия страны-агрессора.

В УПЦ МП уточняли, что подозрение связано со словами митрополита относительно Православной церкви Украины и Константинопольского патриархата. Что касается обвинения по статье об оправдании агрессии, то Павел заявил, что "осуждал, осуждает и будет осуждать всякие попытки против нашего государства и то, что сделала Россия, Путин, – это ни в коем случае не оправдывается".