Призывал РФ захватить всю Украину: еще один клирик УПЦ (МП) получил подозрение (ФОТО)

Служба безопасности разоблачила еще одного клирика УПЦ (МП) в Черкасской области, оправдывавшего российскую вооруженную агрессию.

Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

По информации СБУ, в общении с прихожанами и своими знакомыми он неоднократно восхвалял высшее военно-политическое руководство РФ и лично главу Кремля Владимира Путина. Также он героизировал главу Чеченской Республики Рамзана Кадырова и оправдывал военные преступления рашистов.

Как оказалось в ходе расследования, иподьякон был сторонником нацизма и в то же время пропагандировал идеи "обновления" советского союза и призывал к захвату рашистами всей территории Украины.

Во время обысков по местам жительства фигуранта обнаружено:

компьютерная техника с материалами вражеской пропаганды;

запрещенная символика и печатные издания с нацистской и коммунистической символикой.

На основании собранных доказательств следователи Службы безопасности сообщили клирику о подозрении по ч. 1 и ч. 3 ст. 436-2 Уголовного кодекса Украины (оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины, глорификация ее участников).

Продолжается расследование по установлению всех обстоятельств преступления. Злоумышленнику грозит до 8 лет тюрьмы.

Напомним, ранее Служба безопасности Украины заочно сообщила о подозрении священнослужителю УПЦ (МП) в Харьковской области, который оправдывал и признавал правомерной вооруженную агрессию РФ против Украины.