АНТИКРИХКІСТЬ АНТИКРИХКІСТЬ
ЕБРР - бизнесу ЕБРР - бизнесу
ГОЛОВНИЙ АКТИВ ГОЛОВНИЙ АКТИВ
Уровень защиты Уровень защиты
Сommon Help Ukraine Сommon Help Ukraine
Бизнес работает Бизнес работает
Война в Украине: все последние новости Война в Украине: все последние новости
Категория
Преступность
Дата публикации

Послушник УПЦ (МП), который восхвалял рашистов, проведет 5 лет за решеткой

Послушник УПЦ (МП), который восхвалял рашистов, проведет 5 лет за решеткой
К 5 годам за решеткой приговорен послушник Почаевской лавры за коллаборационизм

На основе доказательной базы, которую собрала Служба безопасности, осужден послушник Почаевской Успенской лавры, оправдывавший вооруженную агрессию РФ против Украины.

Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

Отмечается, что до начала полномасштабного вторжения в РФ мужчина работал на хозяйственном дворе религиозного учреждения и скрывал свои прокремлевские взгляды.

"Впрочем, после 24 февраля 2022 года фигурант начал активно распространять нарративы российской пропаганды через собственные профили в запрещенных соцсетях "Одноклассники" и "Вконтакте". Там злоумышленник восхвалял высшее военно-политическое руководство России и дискредитировал украинских защитников", - отмечают в СБУ.

Там добавляют, что во время обыска в келье послушника были обнаружены мобильные телефоны, которые он использовал для публикации деструктивного контента.

Инициированная СБУ экспертиза подтвердила факты его подрывной деятельности в пользу страны-агрессора.

На основании собранных доказательств суд признал злоумышленника виновным по двум статьям Уголовного кодекса Украины:

  • ч. 3 ст. 436-2 (оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины, глорификация ее участников);
  • ч. 1 ст. 111-1 (коллаборационная деятельность).

"Ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 5 лет с конфискацией имущества и лишением права занимать должности в правоохранительных органах Украины, органах государственной власти, органах местного самоуправления и в органах, оказывающих публичные услуги сроком на 15 лет", - подчеркнули в СБУ.

Заметим, о задержании 48-летнего послушника Почаевской Успенской лавры СБУ сообщила в апреле.

Также Служба безопасности Украины заочно сообщила о подозрении священнослужителю УПЦ (МП) в Харьковской области, который оправдывал и признавал правомерной вооруженную агрессию РФ против Украины.

Автор:
Светлана Манько