Послушник УПЦ (МП), который восхвалял рашистов, проведет 5 лет за решеткой

На основе доказательной базы, которую собрала Служба безопасности, осужден послушник Почаевской Успенской лавры, оправдывавший вооруженную агрессию РФ против Украины.

Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

Отмечается, что до начала полномасштабного вторжения в РФ мужчина работал на хозяйственном дворе религиозного учреждения и скрывал свои прокремлевские взгляды.

"Впрочем, после 24 февраля 2022 года фигурант начал активно распространять нарративы российской пропаганды через собственные профили в запрещенных соцсетях "Одноклассники" и "Вконтакте". Там злоумышленник восхвалял высшее военно-политическое руководство России и дискредитировал украинских защитников", - отмечают в СБУ.

Там добавляют, что во время обыска в келье послушника были обнаружены мобильные телефоны, которые он использовал для публикации деструктивного контента.

Инициированная СБУ экспертиза подтвердила факты его подрывной деятельности в пользу страны-агрессора.

На основании собранных доказательств суд признал злоумышленника виновным по двум статьям Уголовного кодекса Украины:

ч. 3 ст. 436-2 (оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины, глорификация ее участников);

ч. 1 ст. 111-1 (коллаборационная деятельность).

"Ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 5 лет с конфискацией имущества и лишением права занимать должности в правоохранительных органах Украины, органах государственной власти, органах местного самоуправления и в органах, оказывающих публичные услуги сроком на 15 лет", - подчеркнули в СБУ.

Заметим, о задержании 48-летнего послушника Почаевской Успенской лавры СБУ сообщила в апреле.

Также Служба безопасности Украины заочно сообщила о подозрении священнослужителю УПЦ (МП) в Харьковской области, который оправдывал и признавал правомерной вооруженную агрессию РФ против Украины.