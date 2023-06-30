Митрополиту Павлу продлили меру пресечения: будет и дальше под домашним арестом

Соломенский районный суд Киева 30 июня продлил меру пресечения митрополиту УПЦ МП Павлу (Лебедю), которого подозревают в разжигании религиозной розни и оправдывании российской агрессии. Об этом сообщает "Суспільне".

Отмечается, что суд одобрил ходатайство прокурора о продлении круглосуточного домашнего ареста с ношением браслета еще на два месяца.

Сторона защиты просила назначить митрополиту личное обязательство или ночной домашний арест. Адвокаты считают незаконным решение о продлении круглосуточного домашнего ареста и планируют обжаловать его.

Напомним, подозрение митрополиту Павлу было объявлено 1 апреля. В тот же день он был отправлен под круглосуточный домашний арест на два месяца.

По данным правоохранителей, Лебедь в своих публичных выступлениях неоднократно оскорблял религиозные чувства украинцев, унижал взгляды верующих других конфессий, формировал враждебные настроения, а также делал заявления, оправдывающие действия страны-агрессора.

В УПЦ МП уточняли, что подозрение связано со словами митрополита в отношении Православной церкви Украины и Константинопольского патриархата. Что касается обвинения по статье об оправдании агрессии, то Павел заявил, что "осуждал, осуждает и будет осуждать всякие попытки против нашего государства и то, что сделала Россия, Путин – это ни в коем случае не оправдывается".

Вчера, 29 июня, в сети появились видео, где было видно, что митрополит приехал в Киево-Печерскую лавру, где пообщался с верующими. Как отмечали в Офисе генпрокурора, подозреваемый был вне дома, поскольку прибыл в Главное управление СБУ в Киеве и Киевской области, где ему повторно вручили ходатайство о продлении срока меры пресечения.