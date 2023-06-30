Митрополиту Павлу продовжили запобіжний захід: буде й надалі під домашнім арештом

Солом'янський районний суд Києва 30 червня продовжив запобіжний захід митрополиту УПЦ МП Павлу (Лебедю), якого підозрюють у розпалюванні релігійної ворожнечі та виправдовуванні російської агресії. Про це повідомляє "Суспільне".

Зазначається, що суд схвалив клопотання прокурора про продовження цілодобового домашнього арешту з носінням браслета ще на два місяці.

Сторона захисту просила призначити митрополиту особисте зобов'язання або нічний домашній арешт. Адвокати вважають незаконним рішення про продовження цілодобового домашнього арешту й планують оскаржити його.

Нагадаємо, підозру митрополиту Павлу було оголошено 1 квітня. Того ж дня його відправили під цілодобовий домашній арешт на два місяці.

За даними правоохоронців, Лебідь у своїх публічних виступах неодноразово ображав релігійні почуття українців, принижував погляди вірян інших конфесій, формував ворожі настрої, а також робив заяви, котрі виправдовували дії країни-агресорки.

В УПЦ МП уточнювали, що підозра повʼязана зі словами митрополита щодо Православної церкви України й Константинопольського патріархату. Що стосується звинувачення за статтею про виправдання агресії, то Павло заявив, що "засуджував, засуджує і буде засуджувати всякі спроби проти нашої держави й те, що зробила Росія, Путін – це ні в якому випадку не виправдовується".

Вчора, 29 червня, в мережі зʼявилися відео, на яких було видно, що митрополит приїхав у Києво-Печерську лавру, де поспілкувався з вірянами. Як зазначали в Офісі генпрокурора, підозрюваний був не вдома, оскільки прибув до Головного управління СБУ в Києві та Київській області, де йому повторно вручили клопотання про продовження строку дії запобіжного заходу.