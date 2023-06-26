Власти предоставили УПЦ по ее просьбе условия декларации разрыва с Москвой, но та отмалчивается - ГЭСС

Государственная служба по этнополитике и свободе совести заявляет, что передала Украинской православной церкви, сохраняющей каноническое единство с Русской православной церковью, сформулированные рекомендации о том, как ей недвусмысленно "засвидетельствовать выход из состава РПЦ", однако ответа в оговоренный срок не получила.

Как говорится в сообщении профильного ведомства, ему поступили многочисленные обращения духовенства и представителей монашеских общин по поводу встречи, состоявшейся между руководством ГЭСС и членами епископата УПЦ. Отмечается, что эти обращения были мотивированы тем, что священноначалие не информирует о содержании указанной встречи, что порождает многочисленные спекуляции по этой теме. В этой связи ГЭСС подтвердила, что такая встреча действительно состоялась.

"В ходе нее члены епископата УПЦ, которые, по их словам, действовали по благословению предстоятеля УПЦ митрополита Онуфрия, выразили желание получить письменные рекомендации о том, какие действия со стороны УПЦ могли бы свидетельствовать о ее выходе из состава РПЦ. Такие рекомендации были сформулированы и присланы уже на следующий день после встречи", - говорят в госслужбе.

Согласно сообщению, члены епископата обещали рассмотреть эти разъяснения в двухнедельный срок, но ответа на письмо ГЭСС не поступило ни в двухнедельный, ни в трехнедельный срок.

Поэтому, "учитывая значительный интерес к этому вопросу в религиозной среде", ведомство решило все же опубликовать само письмо с указанными рекомендациями, которое было направлено представителям УПЦ.

Адресовано же оно был митрополиту Нежинскому и Прилукскому Клименту и архиепископу Белогородскому Сильвестру. Из письма следует, что встреча состоялась 31 мая в Киево-Печерской Лавре.

Среди действий, которые, согласно позиции ГЭСС, были бы восприняты как декларация выхода из-под Московского патриархата, значится обнародование официального документа органа церковной власти или лица (лиц), уполномоченных говорить от имени УПЦ, о ее выходе со всеми ее епархиями, синодальными учреждениями, благочиниями, монастырями, духовными учебными заведениями, братствами, сестринствами, приходами и миссиями из состава РПЦ.

В свою очередь, архиереям и клирикам УПЦ, которые входят в состав епископата РПЦ, ее синода, синодальных учреждений, комиссий межсоборного присутствия, следует направить заявления о выходе из них и обнародовать эти заявления.

Также УПЦ должна официально сообщить о выходе из состава РПЦ поместным православным церквям. Впрочем, в ведомстве не уточняют, должно ли быть такое сообщение направлено и Православной церкви Украины, каноничность образования которой РПЦ и, соответственно, УПЦ не признают.

Кроме того, для декларации своего разрыва с Москвой, как указывает госслужба, УПЦ следует наложить церковные взыскания и/или исключить из состава епископата и клира лиц, принимавших непосредственное участие в аннексии захваченных украинских земель, добровольно сотрудничающих с российскими оккупантами и "освящающий оружие, которое убивает украинцев".

Еще одним условием названо обнародование официальной позиции по поводу учения патриарха РПЦ Кирилла о "смытии грехов погибшим в Украине захватчикам", благословении им войны против Украины, а также действий органов российской церковной власти по аннексии епархий УПЦ.

Позицию в этом отношении должен сформулировать орган УПЦ, на который ее внутренними установками возложена обязанность выражения ее позиции по актуальным проблемам современного общества и оценке важнейших событий в сфере межцерковных, межконфессиональных и межрелигиозных отношений.

"Похоже, что такие действия могли бы засвидетельствовать о разрыве непосредственных связей подчинения в отношениях между УПЦ и РПЦ, которая стала одним из инструментов войны, развязанной Россией против Украины", - резюмируют в ГЭСС.

Напомним, что УПЦ ранее уже предпринимала в одностороннем порядке шаги, символически демонстрировавшие отход от РПЦ, в частности в апреле начала самостоятельно варить миро, которое раньше получала из Москвы, а еще в мае 2022 года перестала поминать патриарха РПЦ Кирилла как "великого господина и отца нашего", как это было до этого принято в УПЦ, упоминая лишь по имени в числе предстоятелей автокефальных церквей.