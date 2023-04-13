УПЦ начала самостоятельно варить миро, которое раньше получала из Москвы

Украинская православная церковь начала собственное изготовление мира – ароматического масла, используемого в обряде миропомазания и изготовление которого считается прерогативой автокефальных поместных церквей. До этого она получала миро от Русской православной церкви, в отношении которой сохраняет каноническое подчинение, несмотря на объявленную организационную независимость.

Как сообщается на сайте церкви, чин мироварения начался 10 апреля в Свято-Пантелеймоновском женском монастыре в столичном урочище Феофания, где находится резиденция ее предстоятеля Онуфрия.

Тот освятил воду и окропил ею заготовленные ингредиенты для мира, зажег огонь под котлом, установленным для мироварения в церкви Всех святых в Феофании и начал чтение Евангелия, которое продолжали архиереи и духовенство до завершения мироварения 12 апреля. 13 апреля Онуфрий совершил литургию и чин освящения мира в этом же монастыре с участием настоятельницы, сестер и прихожан монастыря.

"Утром в четверг готовое миро торжественно внесли в собор. Во время большого входа емкости перенесли к престолу вместе со Святыми Дарами. Само освящение вещества состоялось после евхаристического канона - Блаженнейший митрополит Онуфрий преподнес особую молитву над миром, а затем спели тропарь пятидесятницы" – говорится в сообщении.

Отмечается, что освящение мира состоялось в Киеве впервые после 110-летнего перерыва, когда традиция прервалась в результате "сначала Первой мировой войны, а затем революции и прихода к власти богоборцев".

"Изготовление мира в Киеве возобновляется во время полной самостоятельности и независимости УПЦ. Такое решение Собор УПЦ принял 27 мая 2022 года", - говорится в сообщении.

Отметим при этом, что в самом решении позиция по самостоятельному мироварению выражена была неоднозначно: отмечалось лишь, что Собор "имел суждение о возобновлении мировоззрения в УПЦ". При этом именно тогда были одобрены изменения и дополнения в устав организации, согласно которым она провозглашалась самостоятельной и независимой в своем управлении и устройстве.

Уже через два дня после этого Онуфрий в ходе литургии в Киево-Печерской лавре не стал поминать патриарха РПЦ Кирилла как "великого господина и отца нашего", как это было до этого принято в УПЦ, помянув последнего просто по имене в числе предстоятелей автокефальных церквей.

При этом богослужебное поминовение предстоятелей других автокефалий предусмотрено именно для самих предстоятелей автокефалий, которым Онуфрий не стал тогда и не является до сих пор. Таким образом, сейчас УПЦ началом варения мира совершила еще один шаг по одностороннему уподоблению автокефалиям, не согласованный с материнским Московским патриархатом. На данный момент сама РПЦ не сообщала о своей реакции на такой шаг.