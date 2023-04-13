УПЦ почала самостійно варити миро, яке раніше отримувала з Москви

Українська православна церква почала власне виготовлення мира - ароматичного масла, що використовується в обряді миропомазання і виготовлення якого вважається прерогативою автокефальних помісних церков. До цього вона отримувала миро від Руської православної церкви, до якої зберігає канонічне підпорядкування попри оголошену організаційну незалежність.

Як повідомляється на сайті церкви, чин мироваріння розпочався 10 квітня у Свято-Пантелеймонівському жіночому монастирі в столичному урочищі Феофанія, де знаходить резиденція її предстоятеля Онуфрія.

Той освятив воду та окропив нею заготовлені інгредієнти для мира, запалив вогонь під казаном, встановленим для мироваріння у церкві Всіх святих у Феофанії та почав читання Євангелія, яке продовжували архієреї та духовенство до самого завершення мироваріння 12 квітня. 13 квітня Онуфрій звершив літургію та чин освячення мира у цьому ж монастирі за участю настоятельки, сестер і парафіян монастиря.

"Вранці у четвер готове миро урочисто внесли в собор. Під час великого входу ємності перенесли до престолу разом зі Святими Дарами. Саме освячення речовини відбулось після євхаристійного канону – Блаженніший митрополит Онуфрій підніс особливу молитву над миром, а потім проспівали тропар п’ятидесятниці", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що освячення мира відбулося у Києві вперше після 110-річної перерви, коли традиція перервалася внаслідок "спочатку Першої світової війни, а потім революції і приходу до влади богоборців".

"Виготовлення мира у Києві відновлюється у час повної самостійності і незалежності УПЦ. Таке рішення Собор УПЦ ухвалив 27 травня 2022 року", - сказано в повідомленні.

Зазначимо при цьому, що в самому рішенні позиція щодо самостійного мироваріння виражено було неоднозначно: зазначалося лише, що Собор "мав міркування про відновлення мироваріння в УПЦ". При цьому саме тоді було схвалено зміни й доповнення до статуту організації, згідно яких вона проголошувалася самостійною і незалежною у своєму управлінні та устрої.

Вже через два дні після цього Онуфрій у ході літургії в Києво-Печерській лаврі не став поминати патріарха РПЦ Кирила як "великого господина та отця нашого", як це було до цього прийнято в УПЦ, поминувши останнього просто ім'ям у числі предстоятелів автокефальних церков.

При цьому богослужбове поминання предстоятелів інших автокефалій передбачено саме для самих предстоятелів автокефалій, яким Онуфрій тоді не став і не є досі. Таким чином, нині УПЦ початком варіння мира звершила ще один крок з одностороннього уподібнення до автокефалій, не узгоджений з материнським Московським патріархатом. На даний момент сама РПЦ не повідомляла про свою реакцію на такий крок.