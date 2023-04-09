Онуфрій визнав, що російський паспорт у нього був, проте громадянином РФ він себе не вважає

Предстоятель Української православної церкви Московського патріархату митрополит Онуфрій (у миру – Орест Березовський) підтвердив наявність у себе протягом тривалого часу громадянства РФ.

Його заяву опублікував інформаційно-просвітницький відділ УПЦ МП.

Онуфрій визнав, що російський паспорт у нього був, проте громадянином Росії він себе не вважає.

У своїй заяві священнослужитель довго розповідає історію свого життя та про навчання в Росії й перебування у стінах Свято-Троїцької Сергієвої Лаври, де провів дев’ятнадцять років.

"Між Україною і Росією були добрі братські стосунки. Коли ці стосунки стали погіршуватись, особливо останніх десять років, я полишив російське громадянство. У мене немає російського паспорта. Особливо це було підтверджено, коли я виступив проти війни Росії з Україною і засудив російську агресію", - зазначив очільник УПЦ (МП).

Він додає, що зараз вважає себе громадянином України.

"Я не рахую себе іншим громадянином, крім рідної моєї землі – України. Не знаю, як політики мене рахують, але я вважаю себе саме таким. Російського паспорта у мене немає", - підкреслив Онуфрій.

Митрополит також зізнався, чому свого часу не відмовився від російського паспорта.

"У 1988 році мене перевели в Україну до Свято-Успенської Почаївської Лаври, а пізніше, у 1990 році, на рідну Буковину.У цей час розпався Радянський Союз і я, будучи до цього де-факто громадянином Росії (тому, що я мав постійну прописку в Росії, а це по-сучасному означало – громадянство), взяв український паспорт. Російське громадянство при цьому автоматично продовжилось, але я ним не цікавився і не користувався, воно тоді не мало ніякого значення, і за це ніхто не переслідував", - резюмував Онуфрій.

Нагадаємо, "Українська правда" повідомила, що митрополит УПЦ МП Онуфрій та ще понад 20 священиків УПЦ МП мають російське громадянство.

Журналісти використали систему "Роспаспорт" і зʼясували, що в 2002 році Онуфрій отримав паспорт громадянина РФ, а наступного року – й російський закордонний паспорт. Однак ще у 1998 році він також отримував закордонний паспорт у Москві, тому УП зазначила, що він став громадянином РФ набагато раніше, ніж 2002 року.

При цьому розслідувачі показали витяги з "Роспаспорта" щодо російського громадянства Онуфрія та кількох інших представників УПЦ МП.

Пізніше в УПЦ МП заперечили, що митрополит Онуфрій та інші її представники мають громадянство РФ.