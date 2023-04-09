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Категорія
Суспільство
Дата публікації

Онуфрій визнав, що російський паспорт у нього був, проте громадянином РФ він себе не вважає

Предстоятель Української православної церкви Московського патріархату митрополит Онуфрій (Березовський)
Предстоятель Української православної церкви Московського патріархату митрополит Онуфрій (Березовський)

Предстоятель Української православної церкви Московського патріархату митрополит Онуфрій (у миру – Орест Березовський) підтвердив наявність у себе протягом тривалого часу громадянства РФ.

Його заяву опублікував інформаційно-просвітницький відділ УПЦ МП.

Онуфрій визнав, що російський паспорт у нього був, проте громадянином Росії він себе не вважає.

У своїй заяві священнослужитель довго розповідає історію свого життя та про навчання в Росії й перебування у стінах Свято-Троїцької Сергієвої Лаври, де провів дев’ятнадцять років.

"Між Україною і Росією були добрі братські стосунки. Коли ці стосунки стали погіршуватись, особливо останніх десять років, я полишив російське громадянство. У мене немає російського паспорта. Особливо це було підтверджено, коли я виступив проти війни Росії з Україною і засудив російську агресію", - зазначив очільник УПЦ (МП).

Він додає, що зараз вважає себе громадянином України.

"Я не рахую себе іншим громадянином, крім рідної моєї землі – України. Не знаю, як політики мене рахують, але я вважаю себе саме таким. Російського паспорта у мене немає", - підкреслив Онуфрій.

Митрополит також зізнався, чому свого часу не відмовився від російського паспорта.

"У 1988 році мене перевели в Україну до Свято-Успенської Почаївської Лаври, а пізніше, у 1990 році, на рідну Буковину.У цей час розпався Радянський Союз і я, будучи до цього де-факто громадянином Росії (тому, що я мав постійну прописку в Росії, а це по-сучасному означало – громадянство), взяв український паспорт. Російське громадянство при цьому автоматично продовжилось, але я ним не цікавився і не користувався, воно тоді не мало ніякого значення, і за це ніхто не переслідував", - резюмував Онуфрій.

Нагадаємо, "Українська правда" повідомила, що митрополит УПЦ МП Онуфрій та ще понад 20 священиків УПЦ МП мають російське громадянство.

Журналісти використали систему "Роспаспорт" і зʼясували, що в 2002 році Онуфрій отримав паспорт громадянина РФ, а наступного року – й російський закордонний паспорт. Однак ще у 1998 році він також отримував закордонний паспорт у Москві, тому УП зазначила, що він став громадянином РФ набагато раніше, ніж 2002 року.

При цьому розслідувачі показали витяги з "Роспаспорта" щодо російського громадянства Онуфрія та кількох інших представників УПЦ МП.

Пізніше в УПЦ МП заперечили, що митрополит Онуфрій та інші її представники мають громадянство РФ.

Автор:
Світлана Манько