Російські паспорти Онуфрія та інших. УПЦ МП заперечує інформацію

УПЦ МП заперечує, що митрополит Онуфрій та інші її представники мають громадянство РФ. Про це йдеться на сайті Церкви.

Там зауважили, що деяких єпископів, про наявність російських паспортів у яких повідомили журналісти, позбавили громадянства "без жодного обґрунтування, тому вони подали до суду позов з вимогою відновити їх українське громадянство, оскільки іншого вони не мають".

Також в УПЦ МП заявили, що митрополит Онуфрій є громадянином України від народження і паспортів інших держав в нього немає.

Нагадаємо, "Українська правда" повідомила, що митрополит УПЦ МП Онуфрій (у миру – Орест Березовський) та ще понад 20 священиків УПЦ МП мають російське громадянство.

Журналісти використали систему "Роспаспорт" і зʼясували, що в 2002 році Онуфрій отримав паспорт громадянина РФ, а наступного року – й російський закордонний паспорт. Однак ще у 1998 році він також отримував закордонний паспорт у Москві, тому УП зазначила, що він став громадянином РФ набагато раніше, ніж 2002 року.

При цьому розслідувачі показали витяги з "Роспаспорта" щодо російського громадянства Онуфрія та кількох інших представників УПЦ МП.