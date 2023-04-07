Российские паспорта Онуфрия и других. УПЦ МП отрицает информацию

УПЦ МП отрицает, что митрополит Онуфрий и другие ее представители имеют гражданство РФ. Об этом говорится на сайте Церкви.

Там отметили, что некоторых епископов, о наличии российских паспортов у которых сообщили журналисты, лишили гражданства "без всякого обоснования, поэтому они подали в суд иск с требованием восстановить их украинское гражданство, поскольку другого у них нет".

Также в УПЦ МП заявили, что митрополит Онуфрий является гражданином Украины с рождения и паспортов других государств у него нет.

Напомним, "Украинская правда" сообщила, что митрополит УПЦ МП Онуфрий (в мире – Орест Березовский) и еще более 20 священников УПЦ МП имеют российское гражданство.

Журналисты использовали систему "Роспаспорт" и выяснили, что в 2002 году Онуфрий получил паспорт гражданина РФ, а в следующем году – и российский загранпаспорт. Однако еще в 1998 году он также получал загранпаспорт в Москве, поэтому УП отметила, что он стал гражданином РФ гораздо раньше 2002 года.

При этом расследователи показали выписки из "Роспаспорта" касательно российского гражданства Онуфрия и ряда других представителей УПЦ МП.