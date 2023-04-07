Онуфрий и еще более 20 священников УПЦ МП имеют паспорта РФ, – СМИ

Митрополит УПЦ МП Онуфрий (в мире – Орест Березовский) и еще более 20 священников УПЦ МП имеют российское гражданство. Об этом сообщает "Украинская правда".

Журналисты использовали систему "Роспаспорт" и выяснили, что в марте 2002 года Онуфрий получил в Москве паспорт гражданина РФ. В июне 2003 он получил и российский загранпаспорт.

Однако в 1998 году он также получал загранпаспорт в Москве. Как пишет УП, это означает, что российское гражданство у Онуфрия было намного раньше, чем с 2002 года.

Документы касательно российского паспорту митрополита УПЦ МП Онуфрия. Фото: скриншот / "Украинская правда"

Российское гражданство было найдено и у архиерея УПЦ МП и наместника Десятинного монастыря Гедеон (Юрия Харона). Он получил паспорт РФ в 2019 году в Москве, а в следующем году – еще два загранпаспорта гражданина России.

Также журналисты указывают, что в январе 2023 Гедеон проводил службу в российской Казани. При этом в его молитве были слова в поддержку российских войск и нападения РФ на Украину.

В декабре 2022 года владельцем российского паспорта стал и бывший митрополит Изюмский и Купянский Елисей (Олег Иванов). После оккупации Изюма Харьковской области он начал работать на оккупационные власти. А после освобождения города бежал в Белгород, где получил российский паспорт.

Сейчас журналисты располагают информацией о более 20 российских паспортах у священнослужителей УПЦ МП. В частности, гражданами РФ являются:

митрополит Тульчинский и Брацлавский Ионофан (Анатолий Елецких);

викарий Тульчинской епархии епископ Ладыжинский Сергий (Сергей Аницой);

викарий Киевской епархии архиепископ Пантелеймон (Виктор Бащук);

управляющий Черновицко-Буковинской епархией митрополит Мелетий (Валентин Егоренко);

управляющий Хустской епархией митрополит Марк (Николай Петровций);

управляющий Днепропетровской епархией митрополит Ириней (Иван Средний).

Напомним, в конце 2022 и начале 2023 годов Служба безопасности Украины проводила контрразведывательные мероприятия на объектах УПЦ МП во многих регионах страны. В ряде епархий тогда нашли, в частности, российские паспорта.