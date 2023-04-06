Власти Киева просят расторгнуть все договоры с УПЦ (МП): зарегистрированная петиция набрала необходимое количество голосов

Петиция на сайте Киевского городского совета с призывом расторгнуть все договоры местных властей с Украинской православной церковью (Московского патриархата) набрала необходимые для рассмотрения 6 тысяч голосов менее чем за сутки.

Петиция была подана 5 апреля. Ее автором стал Александр Нотевский.

В ней требуют от городских властей Киева принять решение о расторжении всех договоров, заключенных между Киевским городским советом, Киевским городским государственным управлением, их структурными подразделениями, подчиненными коммунальными организациями, учреждениями и предприятиями и УПЦ МП.

Эти решения должны включать расторжение всех видов договоров, где сторонами являются органы местного самоуправления, коммунальные организации города Киева и УПЦ МП и все ее структурные подразделения, в частности:

договоры коммунального обслуживания;

договоры аренды коммунального имущества;

договоры аренды коммунальных земельных участков;

договоры о праве пользования коммунальными земельными участками и коммунальным имуществом;

договоры по обслуживанию сетей тепло-, водо-, газоснабжения и водоотвода;

договоры на вывоз мусора;

другие договоры и решения, которыми УПЦ МП предоставлены права на пользование коммунальным имуществом, землей, услугами и т.п.

"Киевский городской совет как орган местного самоуправления уполномочен разрывать договоры, в которых он выступает стороной. Такие решения в прямом смысле лишат УПЦ МП "земли под ногами", базовых благ и услуг, что существенно усложнят или сделают невозможным их деятельность на территории города Киева", - говорится в тексте петиции.

В ней отмечается, что УПЦ МП - это враждебная Украине коллаборационистская организация, которая де-факто выполняет роль структурного подразделения ФСБ в Украине.

"Представители УПЦ МП неоднократно были подмечены в коллаборационизме, связях с оккупантами, оправдании российской агрессии, украинофобских высказываниях и других преступлениях против Украины", - подчеркивает автор петиции.

По его мнению, функционирование вражеской церкви, выполняющей пропагандистские, шпионские и другие подрывные задачи врага – это угроза национальной безопасности Украины.

Кроме того, согласно социологическим опросам, более 60% украинцев поддерживают запрет этой организации на территории Украины.

"Киевский городской совет не имеет полномочий запрещать деятельность того или иного юридического лица на территории города Киева. УПЦ МП должно быть ликвидировано государством на национальном уровне. В то же время, местное самоуправление не может игнорировать неотложный общественный запрос и срочность вопроса, обусловленную очевидными угрозами национальной безопасности. Киевсовет должен действовать в пределах и способом полномочий, предусмотренных законом", - призывают в петиции.

Так как петиция набрала необходимое количество голосов, ответственные лица должны рассмотреть петицию в течение десяти рабочих дней со дня обнародования информации о начале ее рассмотрения, по возможности она должна быть исполнена.

Напомним, недавно Львовский горсовет заявил, что планирует передать имущество УПЦ МП на баланс города. Речь идет о трех локациях во Львове, где существуют приходы УПЦ МП. Впоследствии стало известно, что Кафедральный собор УПЦ МП во Львове перешел в ПЦУ и сменил название.

В Сиховском районе Львова активисты начали демонтаж незаконно возведенного сооружения УПЦ МП.