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У Львові демонтують незаконно збудовану споруду УПЦ МП (ФОТО/ВІДЕО)
У Сихівському районі Львова зранку 6 квітня активісти розпочали демонтаж незаконно зведеної споруди УПЦ МП.
Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив заступник міського голови Львова з питань містобудування Любомир Зубач.
Він уточнив, що благоустрій території проводить громада ПЦУ, забираючи наявні незаконні конструкції споруди московського патріархату. Вони отримали відповідний законний дозвіл на демонтаж.
"На одному з фото - отець від ПЦУ, власне після молитви та благословення якого роботи розпочали. Все за законом. Поліція забезпечує порядок. Сподіваємося, обійдеться без провокацій. Вони нікому насправді не потрібні", - зазначив Зубач.Підписуйтесь на наш Telegram канал
Нагадаємо, нещодавно Львівська міськрада заявила, що планує передати майно УПЦ МП на баланс міста. Йдеться про три локації у Львові, де існують парафії УПЦ МП. Згодом стало відомо, що Кафедральний собор УПЦ МП у Львові перейшов до ПЦУ і змінив назву.