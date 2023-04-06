У Львові демонтують незаконно збудовану споруду УПЦ МП (ФОТО/ВІДЕО)

У Сихівському районі Львова зранку 6 квітня активісти розпочали демонтаж незаконно зведеної споруди УПЦ МП.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив заступник міського голови Львова з питань містобудування Любомир Зубач.

Демонтаж незаконної споруди УПЦ у Львові. Фото: Facebook Зубача

Він уточнив, що благоустрій території проводить громада ПЦУ, забираючи наявні незаконні конструкції споруди московського патріархату. Вони отримали відповідний законний дозвіл на демонтаж.

Священнослужитель ПЦУ благословляє знесення споруди УПЦ у Львові. Фото: Facebook Зубача

"На одному з фото - отець від ПЦУ, власне після молитви та благословення якого роботи розпочали. Все за законом. Поліція забезпечує порядок. Сподіваємося, обійдеться без провокацій. Вони нікому насправді не потрібні", - зазначив Зубач.

Нагадаємо, нещодавно Львівська міськрада заявила, що планує передати майно УПЦ МП на баланс міста. Йдеться про три локації у Львові, де існують парафії УПЦ МП. Згодом стало відомо, що Кафедральний собор УПЦ МП у Львові перейшов до ПЦУ і змінив назву.