Во Львове демонтируют незаконно построенное сооружение УПЦ МП (ФОТО/ВИДЕО)

В Сиховском районе Львова утром 6 апреля активисты приступили к демонтажу незаконно возведенной постройки УПЦ МП.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил заместитель городского головы Львова по вопросам градостроительства Любомир Зубач.

Демонтаж незаконной постройки УПЦ во Львове. Фото: Facebook Зубача

Он уточнил, что благоустройство территории проводит община ПЦУ, забирая имеющиеся незаконные конструкции сооружения московского патриархата. Они получили соответствующее законное разрешение на демонтаж.

Священнослужитель ПЦУ благословляет снос постройки УПЦ во Львове. Фото: Facebook Зубача

"На одном из фото - отец от ПЦУ, собственно после молитвы и благословения которого работы начались. Все по закону. Полиция обеспечивает порядок. Надеемся, обойдется без провокаций. Они никому на самом деле не нужны", - отметил Зубач.

Напомним, недавно Львовский горсовет заявил, что планирует передать имущество УПЦ МП на баланс города. Речь идет о трех локациях во Львове, где существуют приходы УПЦ МП. Впоследствии стало известно, что Кафедральный собор УПЦ МП во Львове перешел в ПЦУ и сменил название.