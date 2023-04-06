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Общество
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Во Львове демонтируют незаконно построенное сооружение УПЦ МП (ФОТО/ВИДЕО)

ПЦУ, УПЦ, Львов
Общество ПЦУ демонтирует сооружение УПЦ. Фото: Facebook Зубача

В Сиховском районе Львова утром 6 апреля активисты приступили к демонтажу незаконно возведенной постройки УПЦ МП.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил заместитель городского головы Львова по вопросам градостроительства Любомир Зубач.

Фото 2 — Во Львове демонтируют незаконно построенное сооружение УПЦ МП (ФОТО/ВИДЕО)
Демонтаж незаконной постройки УПЦ во Львове. Фото: Facebook Зубача

Он уточнил, что благоустройство территории проводит община ПЦУ, забирая имеющиеся незаконные конструкции сооружения московского патриархата. Они получили соответствующее законное разрешение на демонтаж.

Фото 3 — Во Львове демонтируют незаконно построенное сооружение УПЦ МП (ФОТО/ВИДЕО)
Священнослужитель ПЦУ благословляет снос постройки УПЦ во Львове. Фото: Facebook Зубача

"На одном из фото - отец от ПЦУ, собственно после молитвы и благословения которого работы начались. Все по закону. Полиция обеспечивает порядок. Надеемся, обойдется без провокаций. Они никому на самом деле не нужны", - отметил Зубач.

Напомним, недавно Львовский горсовет заявил, что планирует передать имущество УПЦ МП на баланс города. Речь идет о трех локациях во Львове, где существуют приходы УПЦ МП. Впоследствии стало известно, что Кафедральный собор УПЦ МП во Львове перешел в ПЦУ и сменил название.

Автор:
Вита Молодан