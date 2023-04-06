Владу Києва закликали розірвати всі договори з УПЦ (МП): зареєстрована петиція набрала необхідну кількість голосів

Петиція на сайті Київської міської ради із закликом розірвати всі договори місцевої влади з Українською православною церквою (Московського патріархату) набрала необхідні для розгляду 6 тисяч голосів менш ніж за добу.

Петиція була подана 5 квітня. Ії автором став Олександр Нотевський.

У ній вимагають від міської влади Києва прийняти рішення щодо розірвання всіх договорів, укладених між Київською міською радою, Київською міською державною адміністрацією, їхніми структурними підрозділами, підпорядкованими комунальними організаціями, установами і підприємствами та УПЦ МП.

Зазначається, що ці рішення повинні включати розірвання усіх видів договорів, де сторонами є органи місцевого самоврядування, комунальні організації міста Києва та УПЦ МП і всі її структурні підрозділи, зокрема:

договори комунального обслуговування;

договори оренди комунального майна;

договори оренди комунальних земельних ділянок;

договори про право користування комунальними земельними ділянками та комунальним майном;

договори з обслуговування мереж тепло-, водо-, газопостачання та водовідведення;

договори на вивіз сміття;

інші договори та рішення, якими УПЦ МП надано права на користування комунальним майном, землею, послугами тощо.

"Київська міська рада як орган місцевого самоврядування уповноважена розривати договори, в яких вона виступає стороною. Такі рішення в прямому сенсі позбавлять УПЦ МП "землі під ногами", базових благ і послуг, що суттєво ускладнять або унеможливлять їхню діяльність на території міста Києва", - йдеться у тексті петиції.

У ній наголошується, що УПЦ МП - це ворожа до України колабораціоністська організація, яка де-факто виконує роль структурного підрозділу ФСБ в Україні.

"Представники УПЦ МП неодноразово були помічені в колабораціонізмі, зв'язках з окупантами, виправданні російської агресії, українофобських висловлюваннях та інших злочинах проти України", - підкреслює автор петиції.

На його думку, функціонування ворожої церкви, яка виконує пропагандистські, шпигунські та інші підривні завдання ворога - це загроза національній безпеці України.

Крім того, станом на березень 2023 року, згідно з соціологічними опитуваннями, понад 60% українців підтримують заборону цієї організації на території України.

"Київська міська рада не має повноважень забороняти діяльність тієї чи іншої юридичної особи на території міста Києва. УПЦ МП має бути ліквідована державою на національному рівні. Водночас, місцеве самоврядування не може ігнорувати нагальний суспільний запит і терміновість питання, зумовлену очевидними загрозами для національної безпеки. Київрада повинна діяти в межах і в спосіб повноважень, передбачених законом", - закликають у петиції.

Так як петиція набрала необхідну кількість голосів, відповідальні особи мають розглянути петицію протягом десяти робочих днів із дня оприлюднення інформації про початок її розгляду, за можливості її має бути виконано.

Нагадаємо, нещодавно Львівська міськрада заявила, що планує передати майно УПЦ МП на баланс міста. Йдеться про три локації у Львові, де існують парафії УПЦ МП. Згодом стало відомо, що Кафедральний собор УПЦ МП у Львові перейшов до ПЦУ і змінив назву.

Наразі у Сихівському районі Львова активісти розпочали демонтаж незаконно зведеної споруди УПЦ МП.