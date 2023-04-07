Онуфрій і ще понад 20 священиків УПЦ МП мають паспорти РФ, – ЗМІ

Митрополит УПЦ МП Онуфрій (у миру – Орест Березовський) та ще понад 20 священиків УПЦ МП мають російське громадянство. Про це повідомляє "Українська правда".

Журналісти використали систему "Роспаспорт" і зʼясували, що в березні 2002 року Онуфрій отримав у Москві паспорт громадянина РФ. У червні 2003 року він отримав і російський закордонний паспорт.

Однак у 1998 році він також отримував закордонний паспорт у Москві. Як пише УП, це означає, що російське громадянство Онуфрій мав набагато раніше, ніж із 2002 року.

Документи щодо російського паспорта митрополита УПЦ МП Онуфрія. Фото: скриншот / "Українська правда"

Російське громадянство знайшли й в архієрея УПЦ МП та намісника Десятинного монастиря Гедеон (Юрія Харона). Він отримав паспорт РФ у 2019 році в Москві, а наступного року – ще два закордонні паспорти громадянина Росії.

Також журналісти вказують, що у січні 2023 року Гедеон проводив службу в російській Казані. При цьому в його молитві були слова на підтримку російських військ та нападу РФ на Україну.

У грудні 2022 року власником російського паспорта став і колишній митрополит Ізюмський і Куп'янський Єлисєй (Олег Іванов). Після окупації Ізюма Харківської області він почав працювати на окупаційну владу. А після звільнення міста втік до Бєлгорода, де й отримав російський паспорт.

Наразі журналісти мають інформацію про понад 20 російських паспортів у священнослужителів УПЦ МП. Зокрема, громадянами РФ є:

митрополит Тульчинський і Брацлавський Іонофан (Анатолій Єлецьких);

вікарій Тульчинської єпархії єпископ Ладижинський Сергій (Сергій Аніцой);

вікарій Київської єпархії архієпископ Пантелеймон (Віктор Бащук);

керуючий Чернівецько-Буковинською єпархією митрополит Мелетій (Валентин Єгоренко);

керуючий Хустською єпархією митрополит Марк (Микола Петровцій);

керуючий Дніпропетровською єпархією митрополит Іриней (Іван Середній).

Нагадаємо, наприкінці 2022 і на початку 2023 років Служба безпеки України проводила контррозвідувальні заходи на об’єктах УПЦ МП у багатьох регіонах країни. У низці єпархій тоді знайшли, зокрема, російські паспорти.