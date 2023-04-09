Онуфрий признал, что российский паспорт у него был, однако гражданином РФ он себя не считает

Предстоятель Украинской православной церкви Московского патриархата митрополит Онуфрий (в миру – Орест Березовский) подтвердил наличие у себя в течение длительного времени гражданства РФ.

Его заявление опубликовал информационно-просветительский отдел УПЦ МП.

Онуфрий признал, что российский паспорт у него был, однако гражданином России он себя не считает.

В своем заявлении священнослужитель долго рассказывает историю своей жизни и об учебе в России и пребывание в стенах Свято-Троицкой Сергеевой Лавры, где провел девятнадцать лет.

"Между Украиной и Россией были хорошие братские отношения. Когда эти отношения стали ухудшаться, особенно последние десять лет, я покинул российское гражданство. У меня нет российского паспорта. Особенно это было подтверждено, когда я выступил против войны России с Украиной и осудил российскую агрессию", – отметил глава УПЦ (МП).

Он добавляет, что сейчас считает себя гражданином Украины.

"Я не считаю себя другим гражданином, кроме моей родной земли – Украины. Не знаю, как политики меня считают, но я считаю себя именно таким. Российского паспорта у меня нет", - подчеркнул Онуфрий.

Митрополит также признался, почему в свое время не отказался от паспорта.

"В 1988 году меня перевели в Украину в Свято-Успенскую Почаевскую Лавру, а позже, в 1990 году, на родную Буковину. В это время распался Советский Союз и я, будучи до этого де-факто гражданином России, (так как я имел постоянную прописку в России, а это по-современному означало – гражданство), взял украинский паспорт. Российское гражданство при этом автоматически продлилось, но я им не интересовался и не пользовался, оно тогда не имело никакого значения, и за это никто не преследовал", - резюмировал Онуфрий.

Напомним, "Украинская правда" сообщила, что у митрополита УПЦ МП Онуфрия и еще более 20 священников УПЦ МП есть российское гражданство.

Журналисты использовали систему "Роспаспорт" и выяснили, что в 2002 году Онуфрий получил паспорт гражданина РФ, а в следующем году – и российский загранпаспорт. Однако еще в 1998 году он также получал загранпаспорт в Москве, поэтому УП отметила, что он стал гражданином РФ гораздо раньше 2002 года.

При этом расследователи показали выдержки из "Роспаспорта" по российскому гражданству Онуфрия и ряду других представителей УПЦ МП.

Позже в УПЦ МП отрицали, что митрополит Онуфрий и другие ее представители имеют гражданство РФ.