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Тип
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Категория
Общество
Дата публикации

Онуфрий признал, что российский паспорт у него был, однако гражданином РФ он себя не считает

Предстоятель Украинской православной церкви Московского патриархата митрополит Онуфрий
Предстоятель Украинской православной церкви Московского патриархата митрополит Онуфрий

Предстоятель Украинской православной церкви Московского патриархата митрополит Онуфрий (в миру – Орест Березовский) подтвердил наличие у себя в течение длительного времени гражданства РФ.

Его заявление опубликовал информационно-просветительский отдел УПЦ МП.

Онуфрий признал, что российский паспорт у него был, однако гражданином России он себя не считает.

В своем заявлении священнослужитель долго рассказывает историю своей жизни и об учебе в России и пребывание в стенах Свято-Троицкой Сергеевой Лавры, где провел девятнадцать лет.

"Между Украиной и Россией были хорошие братские отношения. Когда эти отношения стали ухудшаться, особенно последние десять лет, я покинул российское гражданство. У меня нет российского паспорта. Особенно это было подтверждено, когда я выступил против войны России с Украиной и осудил российскую агрессию", – отметил глава УПЦ (МП).

Он добавляет, что сейчас считает себя гражданином Украины.

"Я не считаю себя другим гражданином, кроме моей родной земли – Украины. Не знаю, как политики меня считают, но я считаю себя именно таким. Российского паспорта у меня нет", - подчеркнул Онуфрий.

Митрополит также признался, почему в свое время не отказался от паспорта.

"В 1988 году меня перевели в Украину в Свято-Успенскую Почаевскую Лавру, а позже, в 1990 году, на родную Буковину. В это время распался Советский Союз и я, будучи до этого де-факто гражданином России, (так как я имел постоянную прописку в России, а это по-современному означало – гражданство), взял украинский паспорт. Российское гражданство при этом автоматически продлилось, но я им не интересовался и не пользовался, оно тогда не имело никакого значения, и за это никто не преследовал", - резюмировал Онуфрий.

Напомним, "Украинская правда" сообщила, что у митрополита УПЦ МП Онуфрия и еще более 20 священников УПЦ МП есть российское гражданство.

Журналисты использовали систему "Роспаспорт" и выяснили, что в 2002 году Онуфрий получил паспорт гражданина РФ, а в следующем году – и российский загранпаспорт. Однако еще в 1998 году он также получал загранпаспорт в Москве, поэтому УП отметила, что он стал гражданином РФ гораздо раньше 2002 года.

При этом расследователи показали выдержки из "Роспаспорта" по российскому гражданству Онуфрия и ряду других представителей УПЦ МП.

Позже в УПЦ МП отрицали, что митрополит Онуфрий и другие ее представители имеют гражданство РФ.

Автор:
Светлана Манько