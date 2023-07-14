Митрополита Павла відправили під варту: може вийти під заставу в понад 33 млн грн

Суд змінив запобіжний захід митрополиту УПЦ МП Павлу (Лебедю) з цілодобового домашнього арешту на тримання під вартою. Про це повідомляє "Суспільне".

Підставою для цього стало порушення одного з обов'язків, які наклав слідчий суддя. Сторона обвинувачення заявила, що митрополит спілкувався з одним зі свідків у кримінальній справі. Сам Лебідь сказав, що не знайомий із тим свідком.

Згідно з рішенням суду, митрополит перебуватиме під вартою до 14 серпня. Альтернативою цього є внесення застави в понад 33 млн гривень.

Прокуратура просила для церковнослужителя тримання під вартою або заставу у розмірі 60 млн грн. За даними сторони обвинувачення, Лебідь має рухоме й нерухоме майно саме на таку суму (це без врахування його банківських активів).

Справа митрополита Павла: хронологія подій

Першу підозру митрополиту Павлу було оголошено 1 квітня. Того ж дня його відправили під цілодобовий домашній арешт на два місяці.

За даними правоохоронців, Лебідь у своїх публічних виступах неодноразово ображав релігійні почуття українців, принижував погляди вірян інших конфесій, формував ворожі настрої, а також робив заяви, котрі виправдовували дії країни-агресорки.

В УПЦ МП уточнювали, що підозра повʼязана зі словами митрополита щодо Православної церкви України й Константинопольського патріархату. Що стосується звинувачення за статтею про виправдання агресії, то Павло заявив, що "засуджував, засуджує і буде засуджувати всякі спроби проти нашої держави й те, що зробила Росія, Путін, – це ні в якому випадку не виправдовується".

29 червня в мережі зʼявилися відео, на яких було видно, що митрополит приїхав у Києво-Печерську лавру, де поспілкувався з вірянами. Як зазначали в Офісі генпрокурора, підозрюваний був не вдома, оскільки прибув до Головного управління СБУ в Києві та Київській області, де йому повторно вручили клопотання про продовження строку дії запобіжного заходу. Власне, 30 червня запобіжний захід було продовжено.

А 13 липня стало відомо, що правоохоронці оголосили митрополиту нову підозру – також за статтями про порушення рівноправності громадян й заперечення російської агресії. Однак у новій підозрі враховані інші частини цих статей, адже тепер Лебедя звинувачують у повторному вчиненні правопорушень.

Як вказували в Службі безпеки України, за день до оголошення першої підозри митрополит дав відеоінтерв’ю одному з вітчизняних ЗМІ, в якому заперечив існування України як суверенної держави й назвав російську збройну агресію "громадянським конфліктом".