Митрополита Павла отправили под стражу: может выйти под залог более чем в 33 млн грн

Суд изменил меру пресечения митрополиту УПЦ МП Павлу (Лебедю) с круглосуточного домашнего ареста на содержание под стражей. Об этом сообщает "Суспільне".

Основанием для этого стало нарушение одной из обязанностей, которые наложил следственный судья. Сторона обвинения заявила, что митрополит общался с одним из свидетелей по уголовному делу. Сам Лебедь сказал, что не знаком с тем свидетелем.

Согласно решению суда, митрополит будет находиться под стражей до 14 августа. Альтернативой этого является внесение залога более чем в 33 млн гривен.

Прокуратура просила для церковнослужителя содержания под стражей или залог в размере 60 млн грн. По данным стороны обвинения, у Лебедя есть движимое и недвижимое имущество именно на такую сумму (это без учета его банковских активов).

Дело митрополита Павла: хронология событий

Первое подозрение митрополиту Павлу было объявлено 1 апреля. В тот же день его отправили под круглосуточный домашний арест на два месяца.

По данным правоохранителей, Лебедь в своих публичных выступлениях неоднократно оскорблял религиозные чувства украинцев, унижал взгляды верующих других конфессий, формировал враждебные настроения, а также делал заявления, оправдывающие действия страны-агрессора.

В УПЦ МП уточняли, что подозрение связано со словами митрополита относительно Православной церкви Украины и Константинопольского патриархата. Что касается обвинения по статье об оправдании агрессии, то Павел заявил, что "осуждал, осуждает и будет осуждать всякие попытки против нашего государства и то, что сделала Россия, Путин, – это ни в коем случае не оправдывается".

29 июня в сети появились видео, где было видно, что митрополит приехал в Киево-Печерскую лавру, где пообщался с верующими. Как отмечали в Офисе генпрокурора, подозреваемый был вне дома, поскольку прибыл в Главное управление СБУ в Киеве и Киевской области, где ему повторно вручили ходатайство о продлении срока действия меры пресечения. Собственно, 30 июня мера пресечения была продлена.

А 13 июля стало известно, что правоохранители объявили митрополиту новое подозрение – также по статьям о нарушении равноправия граждан и отрицании российской агрессии. Однако в новом подозрении учтены другие части этих статей, ведь теперь Лебедя обвиняют в повторном совершении правонарушений.

Как указывали в Службе безопасности Украины, за день до оглашения первого подозрения митрополит дал видеоинтервью одному из отечественных СМИ, в котором отрицал существование Украины как суверенного государства и назвал российскую вооруженную агрессию "гражданским конфликтом".