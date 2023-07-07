Настоятелю храма УПЦ (МП) в Киевской области грозит до 5 лет тюрьмы: помогал рашистам во время оккупации

Служба безопасности расследует факты коллаборационной деятельности настоятеля храма УПЦ (МП) в поселке Бородянка Киевской области Виктора Талько.

Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

Отмечается, что проверяются данные о его возможном содействии рашистам в принудительном вывозе в Беларусь почти 100 жителей Киевщины во время временной оккупации региона.

Кроме того, сотрудники СБУ расследуют обстоятельства функционирования российской застенки на территории храма, которым занимается Талько.

"По предварительной версии следствия, клирик предложил оккупантам использовать подвальное помещение религиозного учреждения для заключения участников сопротивления", - отмечают в СБУ.

Задокументировано, что только с 29 по 31 марта 2022 года рашисты содержали там 3 украинских волонтеров, которые привезли гуманитарную помощь для местных жителей.

Также Служба безопасности инициировала лингвистическую экспертизу для проверки публичных призывов протоиерея по поддержке российских захватчиков в войне против Украины.

"В рамках уголовного производства, начатого следователями СБУ по ч. 4 ст. 111-1 Уголовного кодекса Украины (коллаборационная деятельность), продолжается расследование по установлению всех обстоятельств преступления", - сообщили в СБУ.

Там добавили, что по результатам досудебного расследования будет решаться вопрос об сообщению фигуранту о подозрении и избрании меры пресечения. Злоумышленнику грозит до 5 лет тюрьмы.

Также Служба безопасности Украины заочно сообщила о подозрении священнослужителю УПЦ (МП) в Харьковской области, который оправдывал и признавал правомерной вооруженную агрессию РФ против Украины.