В Черновицкой области запретили деятельность УПЦ МП

Депутаты Черновицкого областного совета на заседании 16 мая проголосовали за запрет деятельности на Буковине религиозных организаций, имеющих доказанную церковно-каноническую связь со страной-агрессором РФ.

Об этом сообщил глава Черновицкой ОВА Руслан Запаранюк.

"Решение приняли при рассмотрении вопроса об обеспечении укрепления национальной безопасности в сфере свободы совести и деятельности религиозных организаций на территории Черновицкой области. Теперь дело за религиозными громадами и местными властями", - отметил он.

Запаранюк подчеркнул, что люди должны понимать, что не может религиозная громада, центр управления которой расположен в стране-агрессоре, проводить богослужения в украинских городах и селах.

Также депутаты Черновицкого областного совета рассмотрели вопросы выполнения региональных и областных программ.

Напомним, депутаты Черновицкого городского совета 27 апреля проголосовали за лишение УПЦ МП права пользоваться землями громады.

Отметим, что это уже не первое подобное решение в Украине. Ранее УПЦ МП лишили права пользования земельным участком в Тернополе. За такое же решение проголосовали и депутаты Сумского городского совета.

А в Ровенской деятельности УПЦ МП решили запретить на уровне региона. Там депутаты облсовета отменили ряд решений исполнительного комитета облсовета относительно регистрации уставов религиозных общин, находящихся в составе УПЦ МП, и передачи им в пользование культовых зданий.

За запрет деятельности УПЦ МП проголосовал и Волынский областной совет.