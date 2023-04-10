В Ровенской области запретили деятельность УПЦ МП

Депутаты Ровенского областного совета запретили деятельность УПЦ МП на территории области.

Об этом сообщает пресс-служба областного совета.

Такое решение на внеочередной сессии поддержали 55 депутатов из 55 присутствовавших в зале.

Кроме того, депутаты проголосовали за отмену ряда решений исполнительного комитета облсовета относительно регистрации уставов тех религиозных общин, которые на сегодня находятся в составе УПЦ МП и передачи им в пользование культовых зданий. Выполнить этот пункт было поручено Ровенской областной государственной администрации.

Также областной совет уже третий раз будет обращаться в Верховную Раду Украины с требованием немедленного принять Закон о запрете УПЦ МП и тем самым выполнить решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 1 декабря 2022 года.

Как отмечается, отдельное обращение облсовет пришлет в органы местного самоуправления Ровенской области, чтобы те приняли соответствующие решения о прекращении деятельности УПЦ МП на территории своих общин.

Напомним, недавно Львовский горсовет заявил, что планирует передать имущество УПЦ МП на баланс города. Речь идет о трех локациях во Львове, где существуют приходы УПЦ МП. Впоследствии стало известно, что Кафедральный собор УПЦ МП во Львове перешел в ПЦУ и сменил название.

Ранее секретарь СНБО Алексей Данилов назвал церкви УПЦ МП проектом, расписанным в ФСБ Российской Федерации.