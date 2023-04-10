У Рівненській області заборонили діяльність УПЦ МП

Депутати Рівненської обласної ради заборонили діяльність УПЦ МП на території області.

Про це повідомляє пресслужба обласної ради.

Таке рішення на позачерговій сесії підтримали 55 депутатів з 55 присутніх в залі.

Крім того, депутати проголосували за скасування низки рішень виконавчого комітету облради щодо реєстрації статутів тих релігійних громад, які станом на сьогодні перебувають у складі УПЦ МП та передачі їм в користування культових будівель. Виконати цей пункт доручили Рівненській обласній державній адміністрації.

Також обласна рада уже втретє звертатиметься до Верховної Ради України з вимогою негайного прийняти Закон про заборону УПЦ МП і тим самим виконати рішення Ради національної безпеки і оборони України від 1 грудня 2022 року.

Як зазначається, окреме звернення облрада надішле до органів місцевого самоврядування Рівненської області, аби ті прийняли відповідні рішення щодо припинення діяльності УПЦ МП на території своїх громад.

Нагадаємо, нещодавно Львівська міськрада заявила, що планує передати майно УПЦ МП на баланс міста. Йдеться про три локації у Львові, де існують парафії УПЦ МП. Згодом стало відомо, що Кафедральний собор УПЦ МП у Львові перейшов до ПЦУ і змінив назву.

Раніше секретар РНБО Олексій Данілов назвав церкви УПЦ МП проєктом, який був розписаний в ФСБ Російської Федерації.