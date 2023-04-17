Епархию УПЦ МП лишили права пользоваться земельным участком в Тернополе

В Тернополе решили запретить право на использование земельного участка УПЦ МП. Соответствующее решение было принято депутатами Тернопольского городского совета на внеочередной сессии 17 апреля.

Об этом сообщил городской голова Тернополя Сергей Надал.

"Сегодня на внеочередной сессии Тернопольского городского совета было принято решение о прекращении права пользования земельным участком управлению Тернопольской епархии московской церкви", - отметил Надал.

По его словам, речь идет о участке по адресу Евгения Коновальца, 1 в Тернополе.

Мэр Тернополя поблагодарил депутатов горсовета, которые поддержали это решение.

"С сегодняшнего дня земельный участок изъят у епархии УПЦ МП. Московской церкви не место в Тернополе!", - подчеркнул Надал.

Отметим, Волынский областной совет 11 апреля проголосовал за запрет деятельности УПЦ МП в регионе.

Накануне решения о запрете деятельности УПЦ МП принял Ровенский областной совет. Там депутаты отменили ряд решений исполнительного комитета облсовета относительно регистрации уставов религиозных общин, находящихся в составе УПЦ МП и передачи им в пользование культовых зданий.

Напомним, недавно Львовский горсовет заявил, что планирует передать имущество УПЦ МП на баланс города. Речь идет о трех локациях во Львове, где существуют приходы УПЦ МП. Впоследствии стало известно, что Кафедральный собор УПЦ МП во Львове перешел в ПЦУ и сменил название.

Также в Сиховском районе Львова активисты начали демонтаж незаконно возведенной постройки УПЦ МП.