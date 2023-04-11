На Волині також заборонили діяльність УПЦ МП

Волинська обласна рада 11 квітня проголосувала за заборону діяльності УПЦ МП у регіоні. Про це повідомляє "Суспільне Луцьк".

Відповідний проєкт рішення підтримали 54 депутати, ухваливши його одноголосно.

Також рішенням рекомендують Волинській ОВА розірвати договір оренди на комплекс споруд із релігійною організацією "Святогорський Успенський Зимненський ставропігіальний жіночий монастир" та відповідні договори з іншими релігійними громадами УПЦ МП, які користуються храмами, що належать до пам’яток архітектури.

А органам місцевого самоврядування регіону радять сприяти зміні підлеглості громад УПЦ МП. При цьому рекомендують здійснити заходи з інвентаризації земельних ділянок, які перебувають у користуванні Церкви, щоб у подальшому припинити право користування на такі ділянки.

Крім того, депутати підтримали текст звернення до вірян УПЦ МП, у якому закликали розірвати будь-які зв’язки з російською православною церквою.

Нагадаємо, напередодні рішення про заборону діяльності УПЦ МП ухвалила Рівненська обласна рада. Там депутати скасували низку рішень виконавчого комітету облради щодо реєстрації статутів релігійних громад, які перебувають у складі УПЦ МП, та передачі їм у користування культових будівель.