На Волыни также запретили деятельность УПЦ МП

Волынский областной совет 11 апреля проголосовал за запрет деятельности УПЦ МП в регионе. Об этом сообщает "Суспільне Луцьк".

Соответствующий проект решения поддержали 54 депутата, приняв его единогласно.

Также решением рекомендуют Волынской ОВА расторгнуть договор аренды на комплекс сооружений с религиозной организацией "Святогорский Успенский Зимненский ставропигийный женский монастырь" и соответствующие договоры с другими религиозными общинами УПЦ МП, которые пользуются храмами, относящимися к памятникам архитектуры.

А органам местного самоуправления региона советуют способствовать изменению подчиненности общин УПЦ МП. При этом рекомендуют принять меры по инвентаризации земельных участков, которые находятся в пользовании Церкви, чтобы в дальнейшем прекратить право пользования на такие участки.

Кроме того, депутаты поддержали текст обращения к верующим УПЦ МП, в котором призвали разорвать какие-либо связи с российской православной церковью.

Напомним, накануне решение о запрете деятельности УПЦ МП принял Ровенский областной совет. Там депутаты отменили ряд решений исполнительного комитета облсовета относительно регистрации уставов религиозных общин, находящихся в составе УПЦ МП, и передачи им в пользование культовых зданий.