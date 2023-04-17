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Суспільство
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Єпархію УПЦ МП позбавили права користуватися земельною ділянкою у Тернополі

Тернопільська міська рада припинила право користування землею церкви УПЦ МП
Тернопільська міська рада припинила право користування землею церкви УПЦ МП. Фото: Тернопільська міська рада

У Тернополі вирішили заборонити право на користування земельною ділянкою УПЦ МП. Відповідне рішення ухвалили депутати Тернопільської міської ради на позачерговій сесії 17 квітня.

Про це повідомив міський голова Тернополя Сергій Надал.

"Сьогодні на позачерговій сесії Тернопільської міської ради прийняли рішення про припинення права користування земельною ділянкою управлінню Тернопільської єпархії московської церкви", - зазначив Надал.

За його словами, мова йде про ділянку за адресою Євгена Коновальця, 1 у Тернополі.

Мер Тернополя подякував депутатам міськради, які підтримали це рішення.

"Від сьогодні земельна ділянка вилучена у єпархії УПЦ мп. Московській церкві не місце у Тернополі!", - наголосив Надал.

Зазначимо, Волинська обласна рада 11 квітня проголосувала за заборону діяльності УПЦ МП у регіоні.

Напередодні рішення про заборону діяльності УПЦ МП ухвалила Рівненська обласна рада. Там депутати скасували низку рішень виконавчого комітету облради щодо реєстрації статутів релігійних громад, які перебувають у складі УПЦ МП, та передачі їм у користування культових будівель.

Нагадаємо, нещодавно Львівська міськрада заявила, що планує передати майно УПЦ МП на баланс міста. Йдеться про три локації у Львові, де існують парафії УПЦ МП. Згодом стало відомо, що Кафедральний собор УПЦ МП у Львові перейшов до ПЦУ і змінив назву.

Також у Сихівському районі Львова активісти розпочали демонтаж незаконно зведеної споруди УПЦ МП.

Автор:
Світлана Манько