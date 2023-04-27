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Общество
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В Черновцах УПЦ МП лишили права пользоваться более 20 земельными участками громады

Свято-Николаевская церковь в Черновцах. Фото: Wikipedia
Свято-Николаевская церковь в Черновцах. Фото: Wikipedia

Депутаты Черновицкого городского совета проголосовали за лишение УПЦ МП права пользоваться землей громады.

Об этом сообщил городской голова Черновцов Роман Кличук.

" На сессии городского совета депутаты единогласно проголосовали за то, чтобы лишить УПЦ МП права пользования более двадцатью земельными участками в громаде", - отметил он.

Мэр надеется, что такое решение станет стимулом для перехода в украинские церкви.

Напомним, что это уже не первое подобное решение в Украине. Недавно УПЦ МП лишили права пользования земельным участком в Тернополе. За такое же решение проголосовали и депутаты Сумского городского совета.

А в Ровенской деятельности УПЦ МП решили запретить на уровне региона. Там депутаты облсовета отменили ряд решений исполнительного комитета облсовета относительно регистрации уставов религиозных общин, находящихся в составе УПЦ МП, и передачи им в пользование культовых зданий.

За запрет деятельности УПЦ МП проголосовал и Волынский областной совет.

Автор:
Нина Комащенко