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В Черновцах УПЦ МП лишили права пользоваться более 20 земельными участками громады
Депутаты Черновицкого городского совета проголосовали за лишение УПЦ МП права пользоваться землей громады.
Об этом сообщил городской голова Черновцов Роман Кличук.
" На сессии городского совета депутаты единогласно проголосовали за то, чтобы лишить УПЦ МП права пользования более двадцатью земельными участками в громаде", - отметил он.
Мэр надеется, что такое решение станет стимулом для перехода в украинские церкви.Подписывайтесь на наш YouTube канал
Напомним, что это уже не первое подобное решение в Украине. Недавно УПЦ МП лишили права пользования земельным участком в Тернополе. За такое же решение проголосовали и депутаты Сумского городского совета.
А в Ровенской деятельности УПЦ МП решили запретить на уровне региона. Там депутаты облсовета отменили ряд решений исполнительного комитета облсовета относительно регистрации уставов религиозных общин, находящихся в составе УПЦ МП, и передачи им в пользование культовых зданий.
За запрет деятельности УПЦ МП проголосовал и Волынский областной совет.