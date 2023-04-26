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В Сумах УПЦ МП лишили права пользоваться землями общины

Спасо-Преображенский собор, Сумы, церковь
Спасо-Преображенский собор УПЦ МП в Сумах. Фото: Максим Бондаревский / Wikipedia

Депутаты Сумского городского совета проголосовали за лишение УПЦ МП права пользоваться землями общины. Об этом сообщает "Суспільне".

Голосование прошло 26 апреля. Инициаторами вопроса были четыре фракции: "Европейская солидарность", "Слуга народа", "Батькивщина" и "Сила и честь".

В итоге решение единогласно поддержали 25 депутатов.

Как отмечают журналисты, решение касается участков под двенадцатью церквями на территории Сумской общины.

Напомним, что это уже не первое подобное решение в Украине. Недавно УПЦ МП лишили права пользования земельным участком в Тернополе.

А в Ровенской деятельности УПЦ МП решили запретить на уровне региона. Там депутаты облсовета отменили ряд решений исполнительного комитета облсовета относительно регистрации уставов религиозных общин, находящихся в составе УПЦ МП, и передачи им в пользование культовых зданий.

За запрет деятельности УПЦ МП проголосовал и Волынский областной совет.

Автор:
Артем Ющенко