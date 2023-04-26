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В Сумах УПЦ МП лишили права пользоваться землями общины
Депутаты Сумского городского совета проголосовали за лишение УПЦ МП права пользоваться землями общины. Об этом сообщает "Суспільне".
Голосование прошло 26 апреля. Инициаторами вопроса были четыре фракции: "Европейская солидарность", "Слуга народа", "Батькивщина" и "Сила и честь".
В итоге решение единогласно поддержали 25 депутатов.
Как отмечают журналисты, решение касается участков под двенадцатью церквями на территории Сумской общины.Подписывайтесь на наш YouTube канал
Напомним, что это уже не первое подобное решение в Украине. Недавно УПЦ МП лишили права пользования земельным участком в Тернополе.
А в Ровенской деятельности УПЦ МП решили запретить на уровне региона. Там депутаты облсовета отменили ряд решений исполнительного комитета облсовета относительно регистрации уставов религиозных общин, находящихся в составе УПЦ МП, и передачи им в пользование культовых зданий.
За запрет деятельности УПЦ МП проголосовал и Волынский областной совет.