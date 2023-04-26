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У Сумах УПЦ МП позбавили права користуватися землями громади
Депутати Сумської міської ради проголосували за позбавлення УПЦ МП права користуватися землями громади. Про це повідомляє "Суспільне".
Голосування відбулося 26 квітня. Ініціаторами питання були чотири фракції: "Європейська солідарність", "Слуга народу", "Батьківщина" та "Сила і честь".
У підсумку рішення одноголосно підтримали 25 депутатів.
Як зазначають журналісти, рішення стосується ділянок під дванадцятьма церквами на території Сумської громади.Підписуйтесь на наш Telegram канал
Нагадаємо, що це вже не перше подібне рішення в Україні. Нещодавно УПЦ МП позбавили права на користування земельною ділянкою в Тернополі.
А на Рівненщині діяльність УПЦ МП вирішили заборонити на рівні регіону. Там депутати облради скасували низку рішень виконавчого комітету облради щодо реєстрації статутів релігійних громад, які перебувають у складі УПЦ МП, та передачі їм у користування культових будівель.
За заборону діяльності УПЦ МП проголосувала й Волинська обласна рада.