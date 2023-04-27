У Чернівцях УПЦ МП позбавили права користуватися понад 20 земельними ділянками громади

Депутати Чернівецької міської ради проголосували за позбавлення УПЦ МП права користуватися земля громади.

Про це повідомив міський голова Чернівців Роман Клічук.

"На сесії міської ради депутати одноголосно проголосували за те, щоб позбавити УПЦ МП права користування понад двадцятьма земельними ділянками у громаді", - зазначив він.

Міський голова сподівається, що таке рішення стане стимулом для переходу до українських церков.

Нагадаємо, що це вже не перше подібне рішення в Україні. Нещодавно УПЦ МП позбавили права на користування земельною ділянкою в Тернополі. За таке ж рішення проголосували й депутати Сумської міської ради.

А на Рівненщині діяльність УПЦ МП вирішили заборонити на рівні регіону. Там депутати облради скасували низку рішень виконавчого комітету облради щодо реєстрації статутів релігійних громад, які перебувають у складі УПЦ МП, та передачі їм у користування культових будівель.

За заборону діяльності УПЦ МП проголосувала й Волинська обласна рада.