Винницкий облсовет забрал землю у УПЦ МП

Винницкий областной совет принял решение о деятельности УПЦ МП на территории региона, которым предусмотрено расторжение договоров аренды имущества и земельных участков с религиозными организациями, имеющими принадлежность к России.

Об этом сообщает пресс-служба Винницкого областного совета.

За соответствующее решение проголосовали 58 депутатов из 60 присутствовавших.

Отмечается, что решение облсовета принято из-за антиукраинской и антигосударственной позиции подавляющего большинства религиозных организаций УПЦ МП, а также из-за нередких фактов коллаборации с государством-оккупантом.

Кроме этого, облсовет ссылается на решение Конституционного суда от 27 декабря 2022 года, которым он признал закон, обязывающий УПЦ МП указать в своем названии его принадлежность к России, соответствующим Конституции.

В последние годы областным Советом с этой церковью не были продлены предварительные и не заключались новые договоры аренды зданий и земли, которые являются общей собственностью территориальных общин.

"Своим решением областной Совет прекращает договоры аренды недвижимого имущества, земельных участков и запрещает любое пользование имуществом (в т. ч. договоры о совместной деятельности), что является общей собственностью территориальных общин, сел, поселков, городов Винницкой области, с религиозными организациями УПЦ в единстве с Московским патриархатом", – говорится в сообщении.

Кроме того, областной Совет рекомендует Винницкой областной военной администрации провести инвентаризацию земельных участков и религиозных сооружений, находящихся в государственной, коммунальной и частной собственности и переданные в пользование религиозным организациям УПЦ МП.

"Продолжается полномасштабная война России против Украины. И в нашем государстве – не место коллаборантам и предателям, которые действуют "под крылом" русской церкви и пропагандируют идеологию врага. Московская церковь должна быть запрещена! Не только в Винницкой области, но и на всей территории страны. Свое слово обязательно должна сказать Верховная Рада. Именно на уровне государства должны быть урегулированы вопросы невозможности существования религиозных организаций, поддерживающих оккупанта. У московской агентуры не должно быть никакой возможности для реванша", - отметил глава облсовета Вячеслав Соколовой.

По его словам, облсовет вторично обратились в парламент и призвал народных депутатов безотлагательно рассмотреть соответствующие законопроекты.

Напомним, также 27 апреля Житомирский областной совет запретил деятельность УПЦ МП на территории региона.

В УПЦ МП забрали права пользоваться земельными участками общин в Тернополе, Сумах и Черновцах. Кроме того, в Ровенской и Волынской областях запретили деятельность УПЦ МП