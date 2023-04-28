Вінницька облрада забрала землю в УПЦ МП

Вінницька обласна рада прийняла рішення щодо діяльності УПЦ МП на території регіону, яким передбачено розірвання договорів оренди майна та земельних ділянок з релігійними організаціями, що мають приналежність до Росії.

Про це повідомляє пресслужба Вінницької обласної ради.

За відповідне рішення проголосували 58 депутатів з 60 присутніх.

Зазначається, що рішення облради ухвалено через антиукраїнську та антидержавну позицію переважної більшості релігійних організацій УПЦ МП, а також через непоодинокі факти колаборації з державою-окупантом.

Крім цього, облрада посилається на рішення Конституційного суду від 27 грудня 2022 року, яким він визнав закон, що зобов'язує УПЦ МП вказати у своїй назві її приналежність до Росії, таким, що відповідає Конституції.

Протягом останніх років обласною Радою з цією церквою не були подовжені попередні та не укладалися нові договори оренди будівель та землі, які є спільною власністю територіальних громад.

"Своїм рішенням обласна Рада припиняє договори оренди нерухомого майна, земельних ділянок та забороняє будь-яке користування майном (в т. ч. договори про спільну діяльність), що є спільною власністю територіальних громад, сіл, селищ, міст Вінницької області, з релігійними організаціями УПЦ в єдності з Московським патріархатом", - йдеться у повідомленні.

Крім цього, обласна Рада рекомендує Вінницькій обласній військовій адміністрації провести інвентаризацію земельних ділянок та релігійних споруд, що перебувають у державній, комунальній та приватній власності та передані в користування релігійним організаціям УПЦ МП.

"Триває повномасштабна війна Росії проти України. І в нашій державі – не місце колаборантам і зрадникам, які діють «під крилом» російської церкви та пропагують ідеологію ворога. Московська церква має бути заборонена! Не тільки на Вінниччині, але й на всій території країни. Своє слово обов’язково має сказати Верховна Рада. Саме на рівні держави мають бути врегульовані питання неможливості існування релігійних організацій, які підтримують окупанта. У московської агентури не повинно бути жодної можливості для реваншу, – зазначив голова облради В’ячеслав Соколовий.

За його словами, облрада вдруге звернулися до парламенту та закликали народних депутатів невідкладно розглянули відповідні законопроєкти.

Нагадаємо, також 27 квітня Житомирська обласна рада заборонила діяльність УПЦ МП на території регіону.

В УПЦ МП забрали права користуватися земельними ділянками громад в Тернополі, Сумах та Чернівцях. Крім того, в Рівненській та Волинській областях заборонили діяльність УПЦ МП.