Діяльність УПЦ МП заборонили і на Житомирщині

Житомирська обласна рада заборонила діяльність УПЦ МП на території регіону. Про це повідомляє "Укрінформ".

Зазначається, що відповідне рішення ухвалили депутати облради.

Також вони підтримали звернення до Верховної Ради щодо розгляду та якнайшвидшого ухвалення законопроєктів №8371 "Про внесення змін до деяких законів України щодо діяльності в Україні релігійних організацій" та №8221 "Про забезпечення зміцнення національної безпеки у сфері свободи совісті та діяльності релігійних організацій".

Нагадаємо, раніше рішення про заборону діяльності УПЦ МП ухвалила Рівненська обласна рада. Пізніше за відповідне рішення проголосували й депутати Волинської обласної ради.

А в Тернополі, Сумах та Чернівцях УПЦ МП позбавили права користуватися земельними ділянками громад.