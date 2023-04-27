Деятельность УПЦ МП запретили и в Житомирской области

Житомирский областной совет запретил деятельность УПЦ МП на территории региона. Об этом сообщает "Укринформ".

Отмечается, что решение приняли депутаты облсовета.

Также они поддержали обращение к Верховной Раде касательно рассмотрения и скорейшего принятия законопроектов №8371 "О внесении изменений в некоторые законы Украины о деятельности в Украине религиозных организаций" и №8221 "Об обеспечении укрепления национальной безопасности в сфере свободы совести и деятельности религиозных организаций".

Напомним, ранее решение о запрете деятельности УПЦ МП принял Ровенский областной совет. Позже за соответствующее решение проголосовали и депутаты Волынского областного совета.

А в Тернополе, Сумах и Черновцах УПЦ МП лишили права пользоваться земельными участками общин.