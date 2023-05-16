У Чернівецькій області заборонили діяльність УПЦ МП

Депутати Чернівецької обласної ради на засіданні 16 травня проголосували за заборону діяльності на Буковині релігійних організацій, які мають доведений церковно-канонічний зв'язок з країною-агресором РФ.

Про це повідомив голова Чернівецької ОВА Руслан Запаранюк.

"Рішення ухвалили під час розгляду питання про забезпечення зміцнення національної безпеки у сфері свободи совісті та діяльності релігійних організацій на території Чернівецької області. Тепер справа за релігійними громадами та місцевою владою", - зазначив він.

Запаранюк наголосив, що люди повинні розуміти, що не може релігійна громада, центр управління якою розташований у країні-агресорі, проводити богослужіння в українських містах і селах.

Також депутати Чернівецької обласної ради розглянули питання виконання регіональних та обласних програм.

Нагадаємо, депутати Чернівецької міської ради 27 квітня проголосували за позбавлення УПЦ МП права користуватися землями громади.

Зазначимо, що це вже не перше подібне рішення в Україні. Раніше УПЦ МП позбавили права на користування земельною ділянкою в Тернополі. За таке ж рішення проголосували й депутати Сумської міської ради.

А на Рівненщині діяльність УПЦ МП вирішили заборонити на рівні регіону. Там депутати облради скасували низку рішень виконавчого комітету облради щодо реєстрації статутів релігійних громад, які перебувають у складі УПЦ МП, та передачі їм у користування культових будівель.

За заборону діяльності УПЦ МП проголосувала й Волинська обласна рада.