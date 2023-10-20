У Раді повідомили, коли остаточно заборонять діяльність проросійських релігійних організацій

Законопроєкт про заборону проросійських релігійних організацій приймуть орієнтовно до кінця року. Ймовірно, до другого читання документ завалять поправками.

Про це "Радіо Свобода" заявив голова Комітету Верховної Ради з питань гуманітарної та інформаційної політики, нардеп від "Слуги Народу" Микита Потураєв.

Він зауважив, що депутати, які не зацікавлені в ухваленні законопроєкту, можуть подати кілька тисяч правок, але комітет готовий їх опрацювати.

"Відраховуємо від дня голосування плюс два тижні, далі будемо опрацьовувати правки, побачимо, скільки їх буде. Наших, конструктивних, їх буде не так аж багато. Я думаю, декілька десятків. Десь приблизно так, тому що я ж розумію, хто з колег буде подавати. Це все – люди, які налаштовані на те, щоб закон тільки вдосконалити", - підкреслив Потураєв.

Він наголосив, що ухвалити закон про заборону релігійних організацій, пов'язаних із РФ, потрібно до кінця року.

"Якщо буде спам, він може бути, я передбачаю що він буде – скільки його може бути? Я не знаю. Тисяча правок, дві тисячі правок – нічого... Комітет сяде і буде працювати стільки, скільки потрібно. У них нічого не вийде, і на рівні комітету, я можу сказати, що ми все зробимо, щоб він був готовий до розгляду у Верховній Раді до кінця цього року", – прогнозує Потураєв.

Заборона діяльності УПЦ МП: що відомо

Зауважимо, 19 жовтня у першому читанні Верховною Радою було прийнято законопроект №8371 про заборону релігійних організацій, пов'язаних із РФ.

Ще в січні Кабінет міністрів України зареєстрував у Верховній Раді законопроєкт №8371"Про внесення змін до деяких законів України щодо діяльності в Україні релігійних організацій", яким пропонує унеможливити діяльність в Україні релігійних організацій, керівний центр яких знаходиться за межами України в державі, що здійснює збройну агресію проти України.

Голова парламенту Руслан Стефанчук у кінці квітня заявляв, що Верховна Рада найближчим часом розгляне в першому читанні законопроект про заборону релігійних організацій, які пов’язані з російською церквою. Вже у вересні він пояснював, що у Верховній Раді немає необхідних для ухвалення 226 голосів за закон щодо припинення діяльності Української православної церкви Московського патріархату .