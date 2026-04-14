Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

43,44

--0,02

EUR

50,75

--0,16

Готівковий курс:

USD

43,65

43,50

EUR

51,16

50,90

Вільна енергія 2.0

Вільна 
енергія 2.0
AI Лідери AI Лідери
Чотири роки великої війни

Чотири роки
великої війни
Україна на межі блекауту

Україна на межі

блекауту
ТопФінанс 2026

ТопФінанс-2026
20 років&nbsp;Delo.ua

20 років 
Delo.ua
У жіночому підприємництві є Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації 2025

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
Топ платників податків 2025

Топ платників

податків 2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху

з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Найкращі 
роботодавці 2025
Власна справа

Власна 

справа
Інвестиції в освіту

Інвестиції 

в освіту
Навчання для життя

Навчання

для життя
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Smart Money

Smart 

Money

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

Контрафакт на 30 млн грн: Київ посилює боротьбу з нелегальними торговими точками

МАФ
Місто та правоохоронці очищують Київ від незаконних споруд / КМДА

У Києві демонтували незаконно встановлений торговельний об’єкт на Голосіївському проспекті, де продавали контрафактні підакцизні товари. 

Як пише Delo.ua,  про це інформує пресслужба КМДА.

Київ очищують від МАФів без дозволів

Міські служби разом із правоохоронцями здійснюють перевірки об’єктів, які можуть використовуватися для незаконної торгівлі. Зокрема, фахівці департаменту опрацювали звернення Бюро економічної безпеки України щодо законності розміщення торговельного об’єкта на Голосіївському проспекті. За даними правоохоронців, там реалізовували незаконно виготовлені підакцизні товари, зокрема рідини для електронних сигарет.

У ході перевірки встановлено, що споруду було встановлено без необхідної дозвільної документації. Місто не надавало дозволів на її розміщення, тож об’єкт підлягав демонтажу. Роботи виконало КП "Київблагоустрій".

У Бюро економічної безпеки зазначили, що вказаний об’єкт входив до схеми незаконного виробництва, зберігання, транспортування та збуту рідин для електронних сигарет, виготовлених поза державним контролем. У межах досудового розслідування детективи провели понад 70 обшуків у Києві та Київській області, вилучивши обладнання, інгредієнти та готову продукцію. Орієнтовна вартість вилученого становить близько 30 млн грн.

За попередніми оцінками, через реалізацію цієї продукції бюджет міг недоотримати близько 20 млн грн акцизного податку.

У департаменті наголошують, що така взаємодія з правоохоронними органами дозволяє оперативно реагувати на порушення. Розміщення торговельних об’єктів у столиці має здійснюватися виключно відповідно до чинного законодавства та за наявності всіх необхідних дозволів.

З початку року в Києві демонтували понад 500 МАФів, серед яких від 100 до 150 — це об’єкти громадського харчування. Близько третини з них уже не відновлять свою роботу

Автор:
Ольга Опенько