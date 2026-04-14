Контрафакт на 30 млн грн: Київ посилює боротьбу з нелегальними торговими точками

У Києві демонтували незаконно встановлений торговельний об’єкт на Голосіївському проспекті, де продавали контрафактні підакцизні товари.

Як пише Delo.ua, про це інформує пресслужба КМДА.

Київ очищують від МАФів без дозволів

Міські служби разом із правоохоронцями здійснюють перевірки об’єктів, які можуть використовуватися для незаконної торгівлі. Зокрема, фахівці департаменту опрацювали звернення Бюро економічної безпеки України щодо законності розміщення торговельного об’єкта на Голосіївському проспекті. За даними правоохоронців, там реалізовували незаконно виготовлені підакцизні товари, зокрема рідини для електронних сигарет.

У ході перевірки встановлено, що споруду було встановлено без необхідної дозвільної документації. Місто не надавало дозволів на її розміщення, тож об’єкт підлягав демонтажу. Роботи виконало КП "Київблагоустрій".

У Бюро економічної безпеки зазначили, що вказаний об’єкт входив до схеми незаконного виробництва, зберігання, транспортування та збуту рідин для електронних сигарет, виготовлених поза державним контролем. У межах досудового розслідування детективи провели понад 70 обшуків у Києві та Київській області, вилучивши обладнання, інгредієнти та готову продукцію. Орієнтовна вартість вилученого становить близько 30 млн грн.

За попередніми оцінками, через реалізацію цієї продукції бюджет міг недоотримати близько 20 млн грн акцизного податку.

У департаменті наголошують, що така взаємодія з правоохоронними органами дозволяє оперативно реагувати на порушення. Розміщення торговельних об’єктів у столиці має здійснюватися виключно відповідно до чинного законодавства та за наявності всіх необхідних дозволів.

З початку року в Києві демонтували понад 500 МАФів, серед яких від 100 до 150 — це об’єкти громадського харчування. Близько третини з них уже не відновлять свою роботу