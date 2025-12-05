Від хаосу до порядку: Київ оновив правила розміщення МАФів та велопрокату

У столиці впорядкували розміщення тимчасових споруд і пунктів прокату міського транспорту. Оновлені правила передбачають оренду через Prozorro.Продажі та укладення щорічних договорів пайової участі для облаштування прилеглих майданчиків.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на пресслужбу КМДА.

Розміщення МАФів і велопрокату у Києві

У Києві впорядкували розміщення пунктів прокату вело- та електротранспорту. Раніше багато локацій для електросамокатів, мопедів та велосипедів займали комунальні території безоплатно і часто заважали пішоходам. Відтепер такі майданчики передаватимуться в оренду через відкриті онлайн-аукціони Prozorro.Продажі, що забезпечить прозорі умови для операторів, додаткові надходження до міського бюджету та зменшить хаотичне розміщення техніки на тротуарах.

Київрада також схвалила новий механізм розміщення вуличних меблів біля МАФів та пересувної торгівлі. Раніше правила дозволяли встановлювати лише тимчасові споруди, без легальної можливості облаштовувати прилеглий простір, що часто призводило до конфліктів на тротуарах, самовільного зайняття території та численних звернень мешканців.

Тепер підприємці зможуть укладати щорічний договір пайової участі з містом на розміщення літнього майданчика, погоджений комунальним підприємством "Київ.Прозоро". Договір діятиме з 1 квітня до 31 жовтня і дозволить впорядкувати території навколо кіосків, забезпечивши офіційне та безпечне використання міського простору.

Окремий блок змін стосується оновлення архетипів тимчасових споруд, затверджених розпорядженням міського голови № 28 від 16 січня 2025 року. Київрада підтримала пропозиції щодо уточнення архетипів, розширення кольорової палітри конструкцій, оновлення стандартів для вендингових пристроїв та запровадження архетипу платіжних терміналів. Це дозволить усунути раніше наявні неточності, розширити набір типових рішень і забезпечити єдині вимоги до розміщення тимчасових споруд на елементах благоустрою комунальної власності.

"Рішення Київради формує комплексний та узгоджений підхід до використання міського простору. Оновлені правила покликані зробити його впорядкованим, зручним і безпечним, водночас забезпечуючи прозорі та рівні умови для підприємницької діяльності", - йдеться в повідомленні.

Додамо, з початку 2025 року у Києві прибрали 2286 тимчасових елементів благоустрою, термін дії дозвільних документів на які закінчився або документи були відсутні.