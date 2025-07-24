У Києві встановлюють перші МАФи нового зразка з уніфікованим дизайном (ФОТО)

У Києві розпочали встановлення перших тимчасових споруд, розроблених за уніфікованими архетипами. Нові об’єкти відповідають затвердженим стандартам зовнішнього вигляду та габаритів. Перші конструкції малих архытектурних форм ( МАФів) вже з’явилися в Печерському районі.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє пресслужба КМДА.

МАФи нового типу в Києві

У Києві розпочали встановлення тимчасових споруд, що відповідають новим архетипам, затвердженим міською владою. Ці стандарти стосуються об'єктів торговельного, побутового та соціально-культурного призначення, включно з поштоматами та вендинговими автоматами.

Як зазначив директор КП "Київ.Прозоро" Ігор Горобець, оновлений підхід до розміщення МАФів не лише покращує вигляд міста, а й формує нову культуру підприємництва – з прозорими правилами, відкритою конкуренцією та справедливим доступом до локацій.

Уніфіковані архетипи передбачають єдині вимоги до розміру, матеріалів і кольорів споруд. Зокрема, площа торгових павільйонів становить 10–30 кв. м, вендингових автоматів – 1–2 кв. м, поштоматів – 0,5–1,5 кв. м. Фасади мають бути виконані зі світлопрозорих конструкцій із ПВХ або алюмінію й облицьовані композитними панелями у нейтральній кольоровій гамі: темно-сірий, світло-сірий.

Розміщення МАФів відбувається виключно через систему "Prozorro.Продажі" за результатами відкритих аукціонів. Усі об’єкти отримують паспорти прив’язки та встановлюються згідно з архетипом. Договори оренди укладаються на 5 років з можливістю продовження ще на такий самий строк. Нові правила мають забезпечити впорядкованість міського простору та підвищити якість вуличної інфраструктури.

Додамо, з початку 2025 року у Києві прибрали 2286 тимчасових елементів благоустрою, термін дії дозвільних документів на які закінчився або документи були відсутні.