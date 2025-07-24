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В Киеве устанавливают первые МАФы нового образца с унифицированным дизайном (ФОТО)

МАФ
Киев вводит унифицированные МАФы

В Киеве приступили к установке первых временных сооружений, разработанных по унифицированным архетипам. Новые объекты отвечают утвержденным стандартам внешнего вида и габаритам. Первые конструкции малых архитектурных форм (МАФов) уже появились в Печерском районе.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает прессслужба КГГА.

МАФы нового типа в Киеве

В Киеве приступили к установлению временных сооружений, соответствующих новым архетипам, утвержденным городскими властями. Эти стандарты касаются объектов торгового, бытового и социально-культурного назначения, включая почтоматы и вендинговые автоматы.

Как отметил директор КП "Киев.Прозоро" Игорь Горобец, обновленный подход к размещению МАФов не только улучшает облик города, но и формирует новую культуру предпринимательства – с прозрачными правилами, открытой конкуренцией и справедливым доступом к локациям.

Унифицированные архетипы предусматривают единые требования к размеру, материалам и цветам сооружений. В частности, площадь торговых павильонов составляет 10–30 кв. нейтральной цветовой гамме: темно-серый, светло-серый.

Размещение МАФов происходит исключительно через систему "Prozorro.Продажи" по результатам открытых аукционов. Все объекты получают паспорта привязки и устанавливаются в соответствии с архетипом. Договоры аренды заключаются на 5 лет с возможностью продления еще на такой же срок. Новые правила должны обеспечить упорядоченность городского пространства и повысить качество уличной инфраструктуры.

Фото 2 — В Киеве устанавливают первые МАФы нового образца с унифицированным дизайном (ФОТО)
Фото 3 — В Киеве устанавливают первые МАФы нового образца с унифицированным дизайном (ФОТО)

Добавим, с начала 2025 года в Киеве убрали 2286 временных элементов благоустройства, срок действия разрешительных документов на которые истек или документы отсутствовали.

Автор:
Ольга Опенько