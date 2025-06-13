В Киеве демонтировали около 700 МАФов за год: на их месте появятся зеленые зоны (ФОТО)

За последний год в Киеве демонтировали почти 700 временных сооружений и точек передвижной торговли с просроченными разрешениями. Многие были установлены с нарушениями — на инженерных сетях, тротуарах или в зеленых зонах. Вместо МАФов город создает новые парки и общественные просторы.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на прессслужбу КГГА.

Вместо МАФов — парки

За последний год в столице демонтировали около 700 временных сооружений и передвижных точек торговли, чье разрешение на размещение утратило силу. Городские власти постепенно очищают пространство от скопления МАФов, многие из которых установлены с грубыми нарушениями — на инженерных сетях, тротуарах или зеленых зонах. Уволенные участки планируют переосмыслить — вместо киосков появляются зеленые насаждения и современные общественные просторы, отмечают в пресс-службе.

Уже выполнены демонтажные работы в Оболонском и Печерском районах. В настоящее время начали работы в Подольском и Святошинском районах.

На месте демонтированных МАФ обустраивают новые общественные просторы и зоны отдыха. Это соответствует растущему запросу на современные и функциональные локации в городе. В частности, возле станций метро "Шулявская" и "Героев Днепра" на освободившихся территориях уже появились скверы. А на площади Тараса Шевченко, а также углу улиц Полярной и Вышгородской, после демонтажа 15 временных сооружений обустроили зеленую зону с парклетами — уличной мебелью с элементами озеленения.

Напомним, Киевский городской совет принял решение о проведении аукционов по аренде земельных участков для размещения МАФов, зарядных станций, почтоматов, терминалов, автоматов по продаже товаров в системе Prozorro.Продажи.