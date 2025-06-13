У Києві демонтували майже 700 МАФів за рік: на їх місці з’являться зелені зони (ФОТО)

Протягом останнього року в Києві демонтували майже 700 тимчасових споруд і точок пересувної торгівлі з простроченими дозволами. Багато з них були встановлені з порушеннями — на інженерних мережах, тротуарах чи в зелених зонах. Замість МАФів місто створює нові парки та громадські простори.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на пресслужбу КМДА.

Замість МАФів — парки

Протягом останнього року в столиці демонтували майже 700 тимчасових споруд та пересувних точок торгівлі, чий дозвіл на розміщення втратив чинність. Міська влада поступово очищує простір від скупчення МАФів, багато з яких встановлені з грубими порушеннями — на інженерних мережах, тротуарах чи у зелених зонах. Звільнені ділянки планують переосмислити — замість кіосків з’являються зелені насадження та сучасні громадські простори, наголошують в пресслужбі.

Зазначаються, що уже виконані демонтажні роботи в Оболонському та Печерському районах. Наразі розпочали роботи в Подільському та Святошинському районах.

На місці демонтованих МАФів облаштовують нові громадські простори та зони відпочинку. Це відповідає зростаючому запиту мешканців на сучасні та функціональні локації в місті. Зокрема, біля станцій метро "Шулявська" та "Героїв Дніпра" на звільнених територіях уже з'явилися сквери. А на площі Тараса Шевченка, а також на розі вулиць Полярної та Вишгородської, після демонтажу 15 тимчасових споруд облаштували зелену зону з парклетами — вуличними меблями з елементами озеленення.

Нагадаємо, Київська міська рада ухвалила рішення про проведення аукціонів з оренди земельних ділянок для розміщення МАФів, зарядних станцій, поштоматів, терміналів, автоматів з продажу товарів у системі Prozorro.Продажі.