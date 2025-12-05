Запланована подія 2

От хаоса до порядка: Киев обновил правила размещения МАФов и велопроката

велосипеды, цветы, улица
Украинцы покупают больше велосипедов. / Freepik

В столице привели в порядок размещение временных сооружений и пунктов проката городского транспорта. Обновленные правила предусматривают аренду через Prozorro. Продажа и заключение ежегодных договоров долевого участия для обустройства близлежащих площадок.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на прессслужбу КГГА.

Размещение МАФов и велопроката в Киеве

В Киеве привели в порядок размещение пунктов проката вело- и электротранспорта. Раньше многие локации для электросамокатов, мопедов и велосипедов занимали коммунальные территории бесплатно и часто мешали пешеходам. Теперь такие площадки будут передаваться в аренду через открытые онлайн-аукционы Prozorro. Продажи, которые обеспечат прозрачные условия для операторов, дополнительные поступления в городской бюджет и уменьшит хаотическое размещение техники на тротуарах.

Киевсовет также одобрил новый механизм размещения уличной мебели возле МАФов и передвижной торговли. Раньше правила разрешали устанавливать только временные сооружения, без легальной возможности обустраивать прилегающее пространство, что часто приводило к конфликтам на тротуарах, самовольному занятию территории и многочисленным обращениям жителей.

Теперь предприниматели смогут заключать ежегодный договор долевого участия с городом на размещение летней площадки, согласованный коммунальным предприятием "Киев.Прозоро". Договор будет действовать с 1 апреля по 31 октября и позволит упорядочить территории вокруг киосков, обеспечив официальное и безопасное использование городского пространства.

Отдельный блок изменений касается обновления архетипов временных сооружений, утвержденных распоряжением городского головы №28 от 16 января 2025 года. Киевсовет поддержал предложения по уточнению архетипов, расширению цветовой палитры конструкций, обновлению стандартов для вендинговых устройств и внедрению архетипа платежных терминалов. Это позволит устранить имеющиеся ранее неточности, расширить набор типовых решений и обеспечить единые требования к размещению временных сооружений на элементах благоустройства коммунальной собственности.

"Решение Киевсовета формирует комплексный и согласованный подход к использованию городского пространства. Обновленные правила призваны сделать его упорядоченным, удобным и безопасным, обеспечивая прозрачные и равные условия для предпринимательской деятельности", - говорится в сообщении.

Добавим, с начала 2025 года в Киеве убрали 2286 временных элементов благоустройства, срок действия разрешительных документов на которые истек или документы отсутствовали.

Автор:
Ольга Опенько